Праздник урожая и танцев

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает о корейском празднике и истории появления традиционного танца, который исполняют женщины.

На корейский Чхусок отправляемся сегодня — один из самых главных праздников этой страны. Отправляемся, конечно, чтобы посмотреть на праздничный Сеул, отведать традиционных деликатесов. Все-таки Чхусок — это в первую очередь праздник урожая.

Хотя мне, например, очень интересно было наблюдать местный танец, удивительно напоминающий наш хоровод. Его, облачившись в корейскую национальную одежду ханбок, исполняют и замужние женщины, и девушки. По одной из версий, в эпоху правления династии Ли, это очень-очень давно, когда на Корею хотели напасть враги, все женщины, нарядившись в военные одеяния, взошли на гору и водили там хороводы. В результате у врага создалось ложное впечатление о значительных силах противника, и эта хитрость принесла корейцам победу. Считается, что традиция водить хороводы восходит именно к этой военной истории.

А так Чхусок — это теплый семейный праздник, когда люди собираются вместе за вкусным столом, чтобы отдохнуть в кругу близких людей и, по традиции, почтить предков. Во время праздника принято надевать новую одежду «пим». Подобную церемонию обычно проводят только в Новый год по лунному календарю Соллаль и в праздник Чхусок. На столе обязательно рис, алкогольные напитки, рисовые хлебцы «сонпхён». Все очень уютно и по-домашнему.

Но вопрос местных танцев становится все важнее. Неужели наш милейший славянский хоровод — вовсе не мирный солнечный танец, а военная хитрость и боевая тактика? Вот чудеса… Вот оно как может повернуться. После горячительных рисовых напитков.