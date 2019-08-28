В июле выдача потребкредитов в Челябинской области снизилась почти на 3%

В июле в Челябинской области было выдано 45,8 тыс. потребительских кредитов, что почти на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По количеству выданных займов этого типа региона оказался на девятом месте среди субъектов РФ, сообщает Национальное бюро кредитных историй. Темпы сокращения выдачи потребкредитов в Челябинской области превышают общероссийский, где снижение составило всего 0,3%. Всего по стране на покупку потребительских товаров в июле выдано 1,64 млн кредитов.

«По нашему мнению, сокращение количества выдаваемых кредитов обусловлено постепенным снижением аппетита к риску со стороны банков на фоне действий регулятора по «охлаждению» рынка розничного кредитования. В этой связи банки стараются кредитовать граждан более избирательно, предпочитая клиентов с хорошей кредитной историей»,– говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.