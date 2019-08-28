Жителя Аксая подозревают в ложном сообщении о теракте в «Платове»

В отношении сорокалетнего жителя Аксая Ростовской области возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры (ч. 2 ст. 207 УК РФ), сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

По данным правоохранителей, вчера подозреваемый позвонил в справочную службу Волгограда и анонимно сообщил о подозрительном предмете в здании аэропорта «Платов». Сотрудники спец-служб проверили аэропорт, но ничего подозрительного не обнаружили.

Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение кражи и мошенничества. Злоумышленник не смог объяснить свой поступок задершавшим его полицейским. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Дарья Голякова