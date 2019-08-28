Отбирать кандидатов в «команду Челябинской области» помогали силовики

Руководство региона отсеивало некоторых кандидатов, претендовавших на места в кадровом проекте «Команда Челябинской области», «на основании информации, которая есть у правоохранительных органов», рассказал на пресс-конференции врио губернатора Алексей Текслер. Он добавил, что «не хотел бы, чтобы чиновники или их родственники занимались бизнесом, который связан с муниципальными закупками».

Как ранее сообщала пресс-служба областного правительства, на конкурс поступило 2,8 тыс. заявок. По словам Алексея Текслера, 270 человек прошли предварительный отбор. «Я рассчитываю, что будет большой приток амбициозных людей»,- отметил врио губернатора.