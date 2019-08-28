Алексей Текслер дал оценку работе Натальи Котовой на посту и.о. мэра

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер считает, что исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова «справляется со своими задачами». Об этом он заявил на пресс-конференции.

Комментировать отставки вице-губернаторов из команды, работавшей при Борисе Дубровском, господин Текслер не стал, как и делиться планами по поводу будущих кадровых перестановок, отметив лишь, что сейчас региональное руководство сосредоточено на выполнении национальных проектов, и «есть вопросы относительно расходования средств» в сферах здравоохранения и экологии.

«Другое направление – команда. Решение этих задач в рамках нацпроектов повлечет изменение структуры, потребует появления новых людей, но мы об этом будем сообщать по фактам»,- отметил врио губернатора.