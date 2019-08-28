Алексей Гончарук утверждается на пост компетенциями

Владимир Зеленский определился с кандидатурой премьер-министра. Как пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на источники, президент планирует доверить управление кабинетом министров Алексею Гончаруку — сейчас он занимает пост замглавы администрации Зеленского. У Гончарука противоречивая репутация, рассказали “Ъ FM” украинские журналисты. Подробности — у Ивана Якунина.

Имя Алексея Гончарука не первый раз фигурирует в списках претендентов на пост нового премьер-министра Украины. Причем, как правило, его упоминают именно как фаворита. О том, что он может возглавить правительство, говорили не только журналисты, но и руководители партии Зеленского «Слуга народа». Выбор может показаться странным: Гончаруку 35 лет, он может стать самым молодым премьером в истории страны. По образованию юрист, в политике дебютировал неудачно: в 2014 году создал партию «Сила людей», чтобы избраться в Верховную раду, но она набрала 0,1% голосов.

Чем известен Алексей Гончарук Читать далее

Однако у Гончарука есть важное достоинство, говорит основатель Украинского института будущего Тарас Березовец: «Кандидатура полностью устраивает и президента Зеленского, и западные финансовые институции, такие, как Международный валютный фонд, где у Гончарука достаточно хорошая репутация, что является немаловажным фактором, поскольку Украина, как известно, достаточно серьезно зависит от сотрудничества с МВФ. Ключевая интрига — устроит ли крупнейшего олигарха Украины Игоря Коломойского кандидатура Гончарука. По крайней мере, он ранее в нескольких интервью заявлял о том, что Гончарук входит в узкое число политиков, которым он симпатизирует».

Сейчас Гончарук сопровождает Владимира Зеленского практически во всех поездках. В его администрации он отвечает за экономику, пришел туда по приглашению главы администрации Андрея Богдана. Возможно, важной строчкой в его резюме был монолог, который появился на YouTube. Еще год назад Гончарук рассуждал, в чем проблема украинского правительства, и призывал сделать государство «сервисом»: «Надо перестать гнаться за какими-то гигантскими, отдаленными, абстрактными целями. Надо начать заниматься конкретными проблемами. Построение этой работы от реальных, понятных проблем, вокруг которого правительство совместно с теми, кого эти проблемы касаются, ищет решения — такой подход является более простым и понятным для исполнения».

Впрочем, слова Гончарука сложно воспринимать всерьез. На следующий день после президентских выборов он в беседе с журналистами заявил, что не знает, кто такой Зеленский, что Порошенко ему ближе, а потом написал в Facebook пост с благодарностью «Петру Алексеевичу за прошедшие пять лет». «Дякую»,— гласила надпись на картинке. Сейчас от подобной риторики Гончарук отказался. Именно такой человек в данный момент нужен Зеленскому, рассуждает политолог Вадим Карасев: «Он не боится какой-то обходной политической интриги Гончарука. Зеленский понимает, что большинство “Слуги народа” — это тот фактор, который нейтрализует любые политические амбиции Гончарука. Но ему сейчас нужен премьер-министр, который может не только двинуть реформы, но и взять на себя весь негатив.

Главное, среди ближайших соратников Зеленского нет людей, которые умеют работать с западными финансовыми институтами, с зарубежными правительствами, а Гончарук как раз это может».

Зеленский должен вскоре предложить кандидатуру премьера, а Верховная рада может ее согласовать или отвергнуть. Но, учитывая, что у «Слуги народа» в парламенте большинство, есть подозрение, что процедура будет носить формальный характер. “Ъ FM” попросил одного из бывших коллег Гончарука прокомментировать возможное назначение, но тот отказался «чтобы не навредить».

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