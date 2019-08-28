К юбилею Победы в Челябинской области отреставрируют мемориалы и памятники

В Челябинской области к маю 2020 года, к 75-летию окончания Великой Отечественной войны, отреставрируют все военные мемориалы и памятники, посвященные сообщил на пресс-конференции временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

Врио главы региона также напомнил, что правительство Челябинской области планирует внести в заксобрание закон, по которому все дети погибших участников войны смогут получать ежемесячное пособие в размере 500 руб. Также принято решение об индексации ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла.