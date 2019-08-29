Рэнкинг крупнейших оценочных организаций Центрального федерального округа по итогам 2018 года*

|
|Место за 2018 год
|Оценочная организация
|Местоположение центрального офиса
|Выручка от оценочной деятельности за 2018 год (тыс. рублей)
|Темпы роста выручки за год (%)
|Численность оценщиков в компании на 31.12.2018
|1
|«Эрнст энд Янг оценка и консультационные услуги»
|Москва
|985 000
|н. д.
|н. д.
|2
|«Центр независимой экспертизы собственности»
|Москва
|266 537
|6,5
|44
|3
|«Евроэксперт»
|Москва
|247 460
|12,1
|51
|4
|«НЭО Центр»
|Москва
|229 233
|–24,9
|12
|5
|«Нексиа Пачоли Консалтинг»
|Москва
|161 903
|–19,8
|15
|6
|«Конти»
|Москва
|148 883
|348,6
|2
|7
|«Эверест Консалтинг»
|Москва
|145 268
|0,6
|17
|8
|«Российская оценка»
|Москва
|143 236
|–9,2
|27
|9
|«Союзэкспертиза» ТПП РФ
|Москва
|102 366
|18
|7
|10
|ФБК
|Москва
|93 533
|–4,1
|13
|11
|Оценочная компания «Юрдис»
|Москва
|89 190
|176,2
|14
|12
|«Русская служба оценки»
|Москва
|85 337
|33,3
|11
|13
|«Стремление»
|Москва
|85 075
|–21,1
|17
|14
|АКЦ «Департамент профессиональной оценки»
|Москва
|83 826
|–7
|11
|15
|«Альтхаус Консалтинг»
|Москва
|82 954
|18,4
|2
|16
|«Международный бизнес-центр: консультации, инвестиции, оценка»
|Москва
|77 340
|–7,9
|20
|17
|«Инвест Проект»
|Москва
|73 396
|3,9
|28
|18
|Агентство «Русспромоценка»
|Москва
|69 346
|1,7
|18
|19
|«ОЗФ Групп»
|Москва
|68 052
|–4,2
|7
|20
|«Первая оценочная компания»
|Москва
|65 738
|31,9
|24
|21
|КГ «ПраймАудит»
|Москва
|64 456
|125,8
|2
|22
|«Центр оценки собственности»
|Москва
|61 918
|16,6
|27
|23
|Лаборатория независимой оценки «Болари»
|Москва
|61 434
|11,3
|11
|24
|«Профессиональный центр оценки и экспертиз»
|Москва
|53 054
|59,5
|7
|25
|«Профессиональная группа оценки»
|Москва
|50 727
|–17,7
|16
|26
|«Сенат-Оценка»
|Москва
|45 054
|25,1
|4
|27
|«Росконсалтгруп»
|Москва
|44 413
|243,8
|12
|28
|ИФК «Солид»
|Москва
|38 603
|–50
|11
|29
|«Апхилл»
|Москва
|36 695
|34,3
|10
|30
|«Форпост-оценка»
|Москва
|33 617
|–16
|4
|31
|«АйБи-Консалт»
|Москва
|33 524
|37,7
|12
|32
|«Центроконсалт»
|Москва
|32 941
|43,5
|2
|33
|«Оценка бизнеса и консалтинг» (ОБИКС)
|Москва
|32 042
|5,4
|6
|34
|«Финансовый консультант»
|Москва
|30 214
|–13,5
|12
|35
|«Малтон»
|Калуга
|28 260
|11,3
|4
|36
|«КО-Инвест»
|Москва
|27 060
|–36,9
|11
|37
|«РусБизнесОценка»
|Москва
|26 530
|–11,6
|6
|38
|«Центр корпоративных решений»
|Москва
|26 080
|17,7
|3
|39
|«АДН Консалт — Международный центр оценки и финансовых консультаций»
|Москва
|26 050
|92,7
|23
|40
|«Мазар»
|Москва
|24 784
|70
|3
|41
|«Аверта Групп»
|Москва
|24 112
|16,6
|8
|42
|«ТопФрейм Оценка»
|Москва
|22 797
|162,3
|9
|43
|«Центр профессиональной оценки»
|Москва
|22 187
|–20,2
|9
|44
|«РентКонтракт»
|Москва
|21 548
|–42
|6
|45
|«Независимые оценочные консультации»
|Москва
|21 193
|–37,3
|3
|46
|«Городское бюро оценки»
|Москва
|20 892
|–36,9
|6
|47
|Аудиторская компания «Деловой профиль»
|Москва
|19 728
|20
|13
|48
|«Столичное агентство оценки»
|Москва
|19 697
|41
|2
|49
|Торгово-промышленная компания ПСВ
|Белгород
|18 716
|–12,2
|6
|50
|Консалтинговая компания Карцева «Валрус»
|Москва
|18 279
|–20,7
|7
|51
|«Единый центр оценки и экспертизы»
|Москва
|18 223
|–25
|2
|52
|«Институт финансового развития бизнеса»
|Москва
|17 721
|54,6
|2
|53
|«Финансовый консалтинг»
|Воронеж
|15 546
|0,4
|8
|54
|Информационно-консалтинговое бюро «ЭкспертЪ»
|Москва
|13 696
|31,2
|6
|55
|«Де-Юре Реал Эстейт»
|Москва
|13 425
|213,4
|10
|56
|«Центр экспертиз»
|Москва
|13 315
|68,5
|10
|57
|АКГ «ИнвестОценка»
|Воронеж
|12 536
|51,1
|9
|58
|«Блейз Консалтинг»
|Москва
|12 100
|43,5
|6
|59
|«ФЕД-Консалт»
|Москва
|11 500
|27,1
|4
|60
|«РОСТконсалт»
|Москва
|9 887
|74
|10
|61
|«ИнвестКонсалт»
|Москва
|9 831
|–8,6
|3
|62
|«Экспертиза собственности» ТПП РФ
|Москва
|8 649
|–9,4
|6
|63
|Консалтинговая компания «2Б Диалог»
|Москва
|7 353
|278,3
|4
|64
|Компания «Юпикс»
|Воронеж
|7 026
|49
|3
|65
|«СО-Эксперт»
|Тамбов
|6 753
|–30,8
|4
|66
|Аналитическая группа «Золотой стандарт»
|Москва
|3 878
|3,1
|4
|67
|«Первая московская оценочная компания»
|Москва
|2 433
|–21,4
|3