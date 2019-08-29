Рэнкинг крупнейших оценочных организаций Центрального федерального округа по итогам 2018 года*

Место за 2018 год Оценочная организация Местоположение центрального офиса Выручка от оценочной деятельности за 2018 год (тыс. рублей) Темпы роста выручки за год (%) Численность оценщиков в компании на 31.12.2018 1 «Эрнст энд Янг оценка и консультационные услуги» Москва 985 000 н. д. н. д. 2 «Центр независимой экспертизы собственности» Москва 266 537 6,5 44 3 «Евроэксперт» Москва 247 460 12,1 51 4 «НЭО Центр» Москва 229 233 –24,9 12 5 «Нексиа Пачоли Консалтинг» Москва 161 903 –19,8 15 6 «Конти» Москва 148 883 348,6 2 7 «Эверест Консалтинг» Москва 145 268 0,6 17 8 «Российская оценка» Москва 143 236 –9,2 27 9 «Союзэкспертиза» ТПП РФ Москва 102 366 18 7 10 ФБК Москва 93 533 –4,1 13 11 Оценочная компания «Юрдис» Москва 89 190 176,2 14 12 «Русская служба оценки» Москва 85 337 33,3 11 13 «Стремление» Москва 85 075 –21,1 17 14 АКЦ «Департамент профессиональной оценки» Москва 83 826 –7 11 15 «Альтхаус Консалтинг» Москва 82 954 18,4 2 16 «Международный бизнес-центр: консультации, инвестиции, оценка» Москва 77 340 –7,9 20 17 «Инвест Проект» Москва 73 396 3,9 28 18 Агентство «Русспромоценка» Москва 69 346 1,7 18 19 «ОЗФ Групп» Москва 68 052 –4,2 7 20 «Первая оценочная компания» Москва 65 738 31,9 24 21 КГ «ПраймАудит» Москва 64 456 125,8 2 22 «Центр оценки собственности» Москва 61 918 16,6 27 23 Лаборатория независимой оценки «Болари» Москва 61 434 11,3 11 24 «Профессиональный центр оценки и экспертиз» Москва 53 054 59,5 7 25 «Профессиональная группа оценки» Москва 50 727 –17,7 16 26 «Сенат-Оценка» Москва 45 054 25,1 4 27 «Росконсалтгруп» Москва 44 413 243,8 12 28 ИФК «Солид» Москва 38 603 –50 11 29 «Апхилл» Москва 36 695 34,3 10 30 «Форпост-оценка» Москва 33 617 –16 4 31 «АйБи-Консалт» Москва 33 524 37,7 12 32 «Центроконсалт» Москва 32 941 43,5 2 33 «Оценка бизнеса и консалтинг» (ОБИКС) Москва 32 042 5,4 6 34 «Финансовый консультант» Москва 30 214 –13,5 12 35 «Малтон» Калуга 28 260 11,3 4 36 «КО-Инвест» Москва 27 060 –36,9 11 37 «РусБизнесОценка» Москва 26 530 –11,6 6 38 «Центр корпоративных решений» Москва 26 080 17,7 3 39 «АДН Консалт — Международный центр оценки и финансовых консультаций» Москва 26 050 92,7 23 40 «Мазар» Москва 24 784 70 3 41 «Аверта Групп» Москва 24 112 16,6 8 42 «ТопФрейм Оценка» Москва 22 797 162,3 9 43 «Центр профессиональной оценки» Москва 22 187 –20,2 9 44 «РентКонтракт» Москва 21 548 –42 6 45 «Независимые оценочные консультации» Москва 21 193 –37,3 3 46 «Городское бюро оценки» Москва 20 892 –36,9 6 47 Аудиторская компания «Деловой профиль» Москва 19 728 20 13 48 «Столичное агентство оценки» Москва 19 697 41 2 49 Торгово-промышленная компания ПСВ Белгород 18 716 –12,2 6 50 Консалтинговая компания Карцева «Валрус» Москва 18 279 –20,7 7 51 «Единый центр оценки и экспертизы» Москва 18 223 –25 2 52 «Институт финансового развития бизнеса» Москва 17 721 54,6 2 53 «Финансовый консалтинг» Воронеж 15 546 0,4 8 54 Информационно-консалтинговое бюро «ЭкспертЪ» Москва 13 696 31,2 6 55 «Де-Юре Реал Эстейт» Москва 13 425 213,4 10 56 «Центр экспертиз» Москва 13 315 68,5 10 57 АКГ «ИнвестОценка» Воронеж 12 536 51,1 9 58 «Блейз Консалтинг» Москва 12 100 43,5 6 59 «ФЕД-Консалт» Москва 11 500 27,1 4 60 «РОСТконсалт» Москва 9 887 74 10 61 «ИнвестКонсалт» Москва 9 831 –8,6 3 62 «Экспертиза собственности» ТПП РФ Москва 8 649 –9,4 6 63 Консалтинговая компания «2Б Диалог» Москва 7 353 278,3 4 64 Компания «Юпикс» Воронеж 7 026 49 3 65 «СО-Эксперт» Тамбов 6 753 –30,8 4 66 Аналитическая группа «Золотой стандарт» Москва 3 878 3,1 4 67 «Первая московская оценочная компания» Москва 2 433 –21,4 3