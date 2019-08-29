Рэнкинг крупнейших оценочных групп по итогам 2018 года

|
|Место за 2018 год
|Группа компаний
|Местоположение центрального офиса
|Суммарная выручка от оценочной деятельности за 2018 год (тыс. руб.)
|Темы роста выручки за год (%)
|Число компаний в группе
|Численность оценщиков в группе на 31.12.2018
|1
|SRG
|Москва
|588652
|46,2
|5
|37
|2
|Центр независимой экспертизы собственности
|Москва
|451850
|28,3
|6
|44
|3
|«Финэкспертиза»
|Москва
|288753
|2,1
|7
|15
|4
|«Евроэксперт»
|Москва
|273520
|18,5
|3
|51
|5
|«АБН-Консалт»
|Москва
|243492
|–12,0
|3
|19
|6
|Институт проблем предпринимательства
|Санкт-Петербург
|230918
|–17,1
|2
|24
|7
|Консалтинговая группа ЛАИР
|Санкт-Петербург
|223449
|33,4
|4
|31
|8
|«Нексиа Си Ай Эс»
|Москва
|215235
|–43,7
|4
|28
|9
|«Бейкер Тилли Российская оценка»
|Москва
|186458
|–9,5
|2
|29
|10
|«Союзэкспертиза» ТПП РФ
|Москва
|183691
|21,4
|3
|15
|11
|«Атлант Оценка»
|Москва
|181918
|111,5
|2
|13
|12
|НКЦ «Эталонъ»
|Москва
|161866
|–4,2
|4
|36
|13
|2К
|Москва
|143354
|–48,0
|3
|21
|14
|«Кроу Россия»
|Москва
|135653
|1,8
|2
|26
|15
|Первая оценочная компания
|Москва
|115531
|69,5
|2
|24
|16
|«Русская служба оценки»
|Москва
|95928
|26,0
|3
|15
|17
|«ЛЛ-Консалт»
|Москва
|90601
|9,2
|3
|13
|18
|«Альтхаус Консалтинг»
|Москва
|87320
|24,6
|2
|2
|19
|Консалтинговая группа «Бизнес-КРУГ»
|Москва
|86226
|22,8
|5
|29
|20
|«Сенат-Оценка»
|Москва
|81898
|24,0
|2
|4
|21
|Южный региональный центр оценки — Веакон»
|Ростов-на-Дону
|78868
|–32,3
|5
|23
|22
|«Болари»
|Москва
|65123
|8,8
|2
|13
|23
|Группа компаний «Метрикс»
|Екатеринбург
|47458
|8,8
|5
|12
|24
|Многопрофильный деловой центр
|Ульяновск
|44225
|51,5
|2
|11
|25
|Независимый центр оценки и экспертиз
|Рязань
|43007
|–18,1
|5
|5
|26
|«Эксперт-Оценка»
|Уфа
|40687
|5,5
|4
|14
|27
|Ассоциация АЛКО
|Тюмень
|39299
|11,5
|3
|11
|28
|«АДН Консалт — Международный центр оценки и финансовых консультаций»
|Москва
|36825
|172,4
|2
|23
|29
|«Малтон»
|Калуга
|30920
|11,4
|2
|6
|30
|«Инвестконсалт»
|Москва
|21726
|62,6
|3
|5
|31
|Консалтинговая группа «Платинум»
|Москва
|20843
|9,9
|2
|4
|32
|Центр экспертиз
|Москва
|13315
|68,5
|4
|10
|33
|Независимая консалтинговая фирма
|Казань
|11443
|42,1
|2
|6