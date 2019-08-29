Рэнкинг крупнейших оценочных групп по итогам 2018 года

Место за 2018 год Группа компаний Местоположение центрального офиса Суммарная выручка от оценочной деятельности за 2018 год (тыс. руб.) Темы роста выручки за год (%) Число компаний в группе Численность оценщиков в группе на 31.12.2018 1 SRG Москва 588652 46,2 5 37 2 Центр независимой экспертизы собственности Москва 451850 28,3 6 44 3 «Финэкспертиза» Москва 288753 2,1 7 15 4 «Евроэксперт» Москва 273520 18,5 3 51 5 «АБН-Консалт» Москва 243492 –12,0 3 19 6 Институт проблем предпринимательства Санкт-Петербург 230918 –17,1 2 24 7 Консалтинговая группа ЛАИР Санкт-Петербург 223449 33,4 4 31 8 «Нексиа Си Ай Эс» Москва 215235 –43,7 4 28 9 «Бейкер Тилли Российская оценка» Москва 186458 –9,5 2 29 10 «Союзэкспертиза» ТПП РФ Москва 183691 21,4 3 15 11 «Атлант Оценка» Москва 181918 111,5 2 13 12 НКЦ «Эталонъ» Москва 161866 –4,2 4 36 13 2К Москва 143354 –48,0 3 21 14 «Кроу Россия» Москва 135653 1,8 2 26 15 Первая оценочная компания Москва 115531 69,5 2 24 16 «Русская служба оценки» Москва 95928 26,0 3 15 17 «ЛЛ-Консалт» Москва 90601 9,2 3 13 18 «Альтхаус Консалтинг» Москва 87320 24,6 2 2 19 Консалтинговая группа «Бизнес-КРУГ» Москва 86226 22,8 5 29 20 «Сенат-Оценка» Москва 81898 24,0 2 4 21 Южный региональный центр оценки — Веакон» Ростов-на-Дону 78868 –32,3 5 23 22 «Болари» Москва 65123 8,8 2 13 23 Группа компаний «Метрикс» Екатеринбург 47458 8,8 5 12 24 Многопрофильный деловой центр Ульяновск 44225 51,5 2 11 25 Независимый центр оценки и экспертиз Рязань 43007 –18,1 5 5 26 «Эксперт-Оценка» Уфа 40687 5,5 4 14 27 Ассоциация АЛКО Тюмень 39299 11,5 3 11 28 «АДН Консалт — Международный центр оценки и финансовых консультаций» Москва 36825 172,4 2 23 29 «Малтон» Калуга 30920 11,4 2 6 30 «Инвестконсалт» Москва 21726 62,6 3 5 31 Консалтинговая группа «Платинум» Москва 20843 9,9 2 4 32 Центр экспертиз Москва 13315 68,5 4 10 33 Независимая консалтинговая фирма Казань 11443 42,1 2 6