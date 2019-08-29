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Рэнкинг крупнейших оценочных групп по итогам 2018 года

"Рейтинг оценщиков". Приложение от , стр. 3
Место за 2018 год Группа компаний Местоположение центрального офиса Суммарная выручка от оценочной деятельности за 2018 год (тыс. руб.) Темы роста выручки за год (%) Число компаний в группе Численность оценщиков в группе на 31.12.2018
1 SRG Москва 588652 46,2 5 37
2 Центр независимой экспертизы собственности Москва 451850 28,3 6 44
3 «Финэкспертиза» Москва 288753 2,1 7 15
4 «Евроэксперт» Москва 273520 18,5 3 51
5 «АБН-Консалт» Москва 243492 –12,0 3 19
6 Институт проблем предпринимательства Санкт-Петербург 230918 –17,1 2 24
7 Консалтинговая группа ЛАИР Санкт-Петербург 223449 33,4 4 31
8 «Нексиа Си Ай Эс» Москва 215235 –43,7 4 28
9 «Бейкер Тилли Российская оценка» Москва 186458 –9,5 2 29
10 «Союзэкспертиза» ТПП РФ Москва 183691 21,4 3 15
11 «Атлант Оценка» Москва 181918 111,5 2 13
12 НКЦ «Эталонъ» Москва 161866 –4,2 4 36
13 Москва 143354 –48,0 3 21
14 «Кроу Россия» Москва 135653 1,8 2 26
15 Первая оценочная компания Москва 115531 69,5 2 24
16 «Русская служба оценки» Москва 95928 26,0 3 15
17 «ЛЛ-Консалт» Москва 90601 9,2 3 13
18 «Альтхаус Консалтинг» Москва 87320 24,6 2 2
19 Консалтинговая группа «Бизнес-КРУГ» Москва 86226 22,8 5 29
20 «Сенат-Оценка» Москва 81898 24,0 2 4
21 Южный региональный центр оценки — Веакон» Ростов-на-Дону 78868 –32,3 5 23
22 «Болари» Москва 65123 8,8 2 13
23 Группа компаний «Метрикс» Екатеринбург 47458 8,8 5 12
24 Многопрофильный деловой центр Ульяновск 44225 51,5 2 11
25 Независимый центр оценки и экспертиз Рязань 43007 –18,1 5 5
26 «Эксперт-Оценка» Уфа 40687 5,5 4 14
27 Ассоциация АЛКО Тюмень 39299 11,5 3 11
28 «АДН Консалт — Международный центр оценки и финансовых консультаций» Москва 36825 172,4 2 23
29 «Малтон» Калуга 30920 11,4 2 6
30 «Инвестконсалт» Москва 21726 62,6 3 5
31 Консалтинговая группа «Платинум» Москва 20843 9,9 2 4
32 Центр экспертиз Москва 13315 68,5 4 10
33 Независимая консалтинговая фирма Казань 11443 42,1 2 6
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Каждый участник рэнкинга представлен группой компаний. Участники ранжированы по показателю суммарной выручки от оценочной деятельности.

Источник: RAEX (РАЭКС-Аналитика») по данным участников рэнкинга.

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