Министрам Башкирии разрешили подписывать соглашения с атаманами казачьих обществ

Правительство Башкирии своим постановлением утвердило порядок заключения органами власти договоров и соглашений с казачьими обществами. Как следует из документа, опубликованного на официальном правовом портале республики, такие соглашения на определенный или неопределенный срок, а также под конкретную задачу главы ведомств могут подписывать с атаманами казачьих объединений, включенных в госреестр и принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы для содействия органам власти в решении их задач.

Если инициатором соглашения выступило казачье общество, министры должны ответить атаману в течение месяца. Основанием для отказа от соглашения может быть как отсутствие казачьего общества в госреестре или его ликвидация, так и отсутствие необходимости в его услугах.

Проект соглашения с казачьим обществом должен пройти согласование у вице-премьера Михаила Киреева. Муниципалитетам рекомендовано разработать собственные правовые акты, регулирующие договорные отношения с казаками.

Ведомством, курирующим взаимодействие с казаками, определено министерство молодежной политики и спорта.

Проект договора с казачьим обществом, приложенный к постановлению, предусматривает, что услуги казаков оказываются безвозмездно, честно и добросовестно, с соблюдением дисциплины, требований по охране труда и технике безопасности, а также с проявлением «организованности и творческой инициативы».

В ряде регионов России казаков наряду с полицией привлекают к охране общественного порядка, в том числе на публичных мероприятиях и для патрулирования улиц. В Екатеринбурге «Уральское казачество» предложило свои услуги в качестве казачьей зоополиции — для пресечения фактов жестокого обращения с животными, а в Перми — для тушения пожаров.

Майя Иванова