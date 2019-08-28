«ВолгаНефтетранс»: комплексное решение под ключ — это по-нашему

Исполнительный директор ООО «ВолгаНефтетранс» Юрий Моисеев и главный геолог Юрий Перфилов анализируют фотоснимки нефтенасыщенного керна

Компания «ВолгаНефтетранс» известна в Поволжье своими успехами в области бурения недр. В этом году ООО «ВолгаНефтетранс» получило награду, заняв первое место в региональном соревновании профессионального мастерства в строительном комплексе 2019 «Лучшая организация с годовым объемом выполненных работ более 60 млн. рублей».



Строительство, которым занимаются нефтяники, — своеобразное. Это строительство поисково-оценочных и разведовательных скважин, где ООО «ВолгаНефтетранс» давно нет равных. Так, реальные объемы выполненных работ в 2018 году составили свыше 700 млн рублей. За себя говорят и такие цифры: в 2018 году компанией «ВолгаНефтетранс» пробурено 22743,5 метров, что на 10268,23 метров больше, чем в 2017-м.

Бурением скважин в нашем регионе занимаются порядка 8 компаний, как местных, так и из соседних регионов, но более трети объемов этих работ принадлежит одному игроку — ООО «ВолгаНефтетранс». Причем с 2019 года компания, являющаяся дочерним предприятием ООО «ЛукБелОйл» начала оказывать услуги сторонним заказчикам, и за такой короткий срок успела заработать у них имя и репутацию. В 2019 году третья часть портфеля заказов на бурение и капитальный ремонт скважин выиграна на тендерах.

— Мы предлагаем заказчикам провести технический аудит на наших объектах, — рассказывает главный геолог компании Юрий Перфилов. — Перед тем, как сделать выбор, заказчики, размещающие тендеры на работы, приезжают на наши объекты — скважины, которые мы строим для ООО «ЛукБелОйл», видят, что там царит порядок и дисциплина, смотрят в работе наше оборудование.

Всех удивляет и рачительный подход: например, базы компании на месторождениях освещаются и отапливаются за счет попутного газа. При этом электричество на попутном газе снабжает и буровые установки! А ведь многие просто сжигают это сырье в факелах, да еще платят за это экологические сборы.

Неудивительно, что после самого придирчивого аудита победа в тендерах достается «ВолгаНефтетрансу». А ведь в 2006 году, в год рождения предприятия, было решено, что оно будет оказывать нефтесервисные услуги. В одном из районов области предполагалось строительство нефтебазы с железнодорожной веткой, но кризис 2009 года скорректировал эти планы.

После этого усилия сосредоточились на поисково-разведочном бурении.

— Нам пришлось очень непросто, прежде всего потому что это направление в Саратовской области переживало глубокий кризис, профессионалы ушли туда, где были заказы, — в основном, в Западную Сибирь, — вспоминает исполнительный директор компании Юрий Моисеев. — Мы собирали бригады буквально по крупицам, все наши ведущие специалисты прошли школу Западной Сибири, прежде чем стали нашими сотрудниками.

А ведь недра Сибири сильно отличаются от недр нашего региона. Наши месторождения имеют настолько сложную структуру, что успешно бурить здесь могут только настоящие профессионалы.

Сегодня в ООО «ВолгаНефтетранс» сосредоточены кадры с уникальными компетенциями, которые без эксцессов и срывов выполняют сложнейшие работы.

Так было и в этом году, когда для стороннего заказчика была пробурена поисково-оценочная скважина в Новоузенском районе. Раньше там работала компания из другого региона, но в сложной геологической обстановке саратовских недр не смогла завершить работы. Специалисты из «ВолгаНефтетранса» довели работу до успешного финала и получили необходимый результат.

Серьезное испытание наших буровиков ждало в этом году в Озинском районе, где тоже предстояла работа на заказ — капитальный ремонт газовой скважины сложной структуры с глубиной более 4618 метров и очень высоким давлением. Но и это испытание было пройдено с честью.

Если вдуматься, бурение даже обычной вертикальной скважины — весьма непростой процесс. Бывают очень сложные объекты, которые просто поглощают буровой раствор, что чревато самыми страшными последствиями, когда вышки вспыхивают как факелы, страдает природа.

Помимо вертикальных скважин со сложной геологией компания предлагает также услуги наклонного и горизонтального бурения. Ствол скважины, которая отклоняется от вертикали и уходит в горизонтальную плоскость, достигая нужную точку с точностью до 0,5 метра — это не сказка, это реальность. А горизонтальная проходка позволяет увеличить извлекаемость нефти и объемы добычи.

Но и собственный парк техники «ВолгаНефтетранса» достоин восхищения. Во-первых, это уникальная для Поволжья буровая эшелонная установка БУ 5000/320 ЭК-БМЧ, настолько быстро меняющая дислокацию, что способна за 4 часа перейти на новую точку на расстоянии 15 метров и начать бурение. А вообще, если раньше на бурение одной скважины уходило в среднем 3 месяца, сейчас — около полутора.

Достойно показал себя и буровой агрегат для ремонта скважин «БАРС 80», который позволяет делать качественный капремонт, что уже оценили недропользователи. Расширили палитру возможностей и новые мобильные насосные блоки с регулируемым электроприводом. Есть у компании и собственная база производственного обслуживания, которая позволяет еще качественнее обеспечивать ремонт оборудования и техподдержку.

— В настоящий момент у нас на вооружении 5 буровых установок, которые позволяют бурить скважины глубиной от 500 до 5000 метров, мобильные насосные блоки, удовлетворяющие любые желания заказчика, а также 2 установки капитального ремонта, — рассказывает Юрий Перфилов. — Число установок будет расширено буквально на днях, и это существенно увеличит наше рыночное предложение,

— При этом радиус работ мы определили в пределах 1 тысячи километров от Саратова, — раскрывает промышленную географию исполнительный директор Юрий Петрович Моисеев. –Подчеркну, что уровень технического оснащения и компетенции персонала позволяют нам достойно выполнять бурение самых сложных скважин. Мы предлагаем комплексное решение под ключ, куда входят бурение, освоение, текущий и капитальный ремонт скважин.

Эти амбициозные планы были бы неосуществимы, если бы не костяк профессионалов, который составляет основу коллектива. Это технический директор Илья Вадимович Щербович, начальник технологического отдела Олег Михайлович Худошин, ветеран Владимир Петрович Галиченко. Отдельных слов благодарности заслуживают мастера буровой бригады №2 Иван Гузенко и Сергей Качалин, которые на незнакомой установке безаварийно в сжатые сроки пробурили скважину в Новоузенском районе. Отлично трудятся Дмитрий Ширяев и Иван Енютин. Всегда безупречно осуществляет материально-техническое обеспечение Дмитрий Федин.

Не оставляют буровики без внимания и социальную миссию: в этом году компания отремонтировала кровлю клуба в поселке Владимировский Ровенского района, а также фасад школы в селе Узморье Энгельсского района.

Этот сбалансированный подход, где сочетаются подлинный профессионализм, технологическая мощь и высокая социальная ответственность, — и есть комплексное решение от ООО «ВолгаНефтетранс»!

Дорогие коллеги, друзья!

Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником — Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности!

В ваших руках народное достояние — богатство российских недр. Пусть ваш высокий профессионализм и верность делу будут и в дальнейшем способствовать эффективному их освоению.

Праздничного Вам настроения, плодотворной работы, новых достижений и уверенности в завтрашнем дне.

Исполнительный директор ООО «ВолгаНефтетранс»

Юрий Моисеев