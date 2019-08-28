Пять из шести хирургов Нижнего Тагила забрали заявления об увольнении

Пять из шести хирургов городской больницы №1 Нижнего Тагила (Свердловская область) забрали заявления об увольнении. «В ходе разъяснительной беседы пятеро хирургов отменили решение об увольнении, ещё один находится в отпуске»,— сообщили в пресс-службе свердловского министерства здравоохранения. Со 2 сентября в медицинском учреждении начнут работать два хирурга, кроме них в больницу будут направлены специалисты ГБУЗ СО «Областная клиническая больница №1».

«Сегодня на месте работает комиссия федерального министерства здравоохранения и Фонда обязательного медицинского страхования, которой предстоит провести тщательный анализ прецедента»,— заявили в пресс-службе министерства добавив, что хирургам выплатят стимулирующие за июль и август в связи с повышенной нагрузкой.

Шесть из десяти хирургов городской больницы №1 Нижнего Тагила на прошлой неделе подали заявления об увольнении, указав на возросшую нагрузку и низкую зарплату. Объем их нагрузки увеличился после увольнения четырех врачей из Демидовской городской больницы в начале августа. В результате пациентов стали распределять между городскими больницами №4 и №1.

На совещании во вторник, в котором принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, представители властей подтвердили, что в больницах Нижнего Тагила действительно наблюдались переработки, нагрузка на хирургов была высокой. Тем временем в региональной прокуратуре сообщили о начале проверки соблюдения федерального законодательства в части нарушения трудовых прав работников медучреждений.

Анастасия Реутова