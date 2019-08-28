В Зауралье будут судить двух работников ЮУЖД за гибель коллег во время ремонта пути

В Курганской области в суд направлено уголовное дело в отношении двух работников Южно-Уральской железной дороги, обвиняемых в нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть двух человек.

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, по версии следствия, двое работников ЮУЖД, ответственные за соблюдение правил техники безопасности и иных правил охраны труда, организовали проведение ремонтных работ на территории Петуховской дистанции пути. При этом они не укомплектовали бригаду необходимым количеством работников, средствами связи, не проконтролировали наличие специальных инструментов, ограждения места производства работ, а также не предупредили о ремонте локомотивные бригады для ограничения скорости или остановки в пути. В результате 6 июля 2018 года двух монтеров пути, выполнявших работы возле станции Макушино, сбил поезд. Железнодорожники скончались на месте происшествия.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) направлено для рассмотрения по существу в Макушинский районный суд.