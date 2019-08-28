Горсуд Петербурга обязал ИКМО «Черная речка» зарегистрировать кандидата в муниципалы

Апелляционная жалоба на решение по иску кандидата в муниципальные депутаты в совет МО «Черная речка» Павла Чупрунова не нашла поддержки в городском суде Санкт-Петербурга. Ее подали представители ИКМО, не согласившись с решением Приморского районного суда. Напомним, тот обязал комиссию зарегистрировать господина Чупрунова кандидатом на муниципальные выборы.

Ранее он подал иск в отношении «Черной речки», так как местная муниципальная комиссия выдала ему незаконное удостоверение о регистрации. Решение не было принято во время заседания ИКМО. К моменту голосования один из членов комиссии вышел из помещения, чем сорвал кворум.

В связи с тем, что Павлу Чупрунову было выдано незаконное удостоверение, которое его конкуренты могли бы оспорить в суде, он обратился в него сам. К тому же он считает случившееся фактом служебного подлога, в связи с чем подал обращение в Следственный комитет РФ.

Олег Дилимбетов