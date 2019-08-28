В Кольцово снова появится рейс Екатеринбург—Мюнхен

С 28 декабря из екатеринбургского аэропорта Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») можно будет улететь в Мюнхен (Германия). Как сообщили в пресс-службе аэропорта, полеты будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии». Вылет из Екатеринбурга по субботам запланирован на 7:35, из Мюнхена — в 10:50. Время в пути составил более пяти часов. Полеты будут выполняться на самолете Airbus A321 вместимостью до 220 человек. «В осенне-зимнем расписании 2018-2019 года полеты в Мюнхен уже выполнялись в аэропорту Кольцово. Рейсы выполняла компания “Уральские авиалинии”»,— добавили в пресс-службе аэропорта.

Анастасия Реутова