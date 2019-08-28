Семья Минтимера Шаймиева стала третьей среди «богатейших кланов России»

Семья Минтимера Шаймиева с совокупным состоянием $2,8 млрд заняла третье место в рейтинге «10 богатейших семейных кланов России — 2019», составленном Forbes.

Состояние Радика Шаймиева оценивается в $1,4 млрд, Айрата Шаймиева – в $1,35 млрд, сына Айрата Шаймиева – Тимура оценили в $50 млн.

На сегодняшний день братья Шаймиевы остаются самыми богатыми жителями Татарстана, отмечает Forbes. У каждого из них по 19,5% акций региональной группы «ТАИФ». Кроме того, Айрат Шаймиев возглавляет госкомпанию «Татавтодор», которая занимается строительством и ремонтом дорог в Татарстане.

Тимур Шаймиев руководит компанией «МНКТ» и владеет 30% акций этой компании. Дочь Радика Шаймиева Камиля развивает медицинский онлайн-сервисDoc+ и входит в совет директоров дистрибьютора сжиженного газа «СГ-Трейдинг», принадлежащего АФК «Система».

Лидером среди «богатейших кланов России» пятый год подряд становится семья Михаила Гуцериева, чье состояние оценивается в $5,6 млрд. Второе место заняла семья Ротенбергов с активами в $5,18 млрд. В пятерку лидеров также попали Гапонцевы ($2 млрд) и Евтушенковы ($1,9 млрд).

"Ъ-Казань"