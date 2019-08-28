Налоговики требуют признать гостиничного оператора в селе Небуг банкротом

ФНС России в лице Межрайонной ИФНС №6 по Краснодарскому краю подало заявление в краевой арбитражный суд о признании ООО «Небуг Отель Менеджмент» банкротом. Сумма требований налоговиков к отельерам в материалах суда не фигурирует.
Тем не менее, согласно определению краевого арбитража, суд оставил заявление истца без движения, так как он не представил суду доказательства, подтверждающие наличие у должника имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве. Также не были предоставлены доказательства, обосновывающие вероятность поступления в конкурсную массу имущества, вследствие привлечения к ответственности лиц, несущих субсидиарную ответственность, или вследствие оспаривания сделок должника, а также не сообщил об отсутствии таких доказательств.
По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, ООО «Небуг Отель Менеджмент» зарегистрировано в селе Небуг Туапсинского района по Новороссийскому шоссе, 10. По этому же адресу, согласно данным из открытых источников, располагается отель Heliopark Nebug и комплекс Lavicon Hotel Collection.
Согласно сведениям системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Небуг Отель Менеджмент» зарегистрировано по Новороссийскому шоссе, 10 в селе Небуг Туапсинского района в 2013 году. Основным профилем общества является деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Владельцем 100% доли в уставном капитале компании (10 тыс. руб.) значится Владимир Винославский. Последние финансовые результаты общества датируются 2017 годом, когда при выручке 97,6 млн руб. компания показала чистую прибыль 326 тыс. руб.