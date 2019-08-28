Налоговики требуют признать гостиничного оператора в селе Небуг банкротом

ФНС России в лице Межрайонной ИФНС №6 по Краснодарскому краю подало заявление в краевой арбитражный суд о признании ООО «Небуг Отель Менеджмент» банкротом. Сумма требований налоговиков к отельерам в материалах суда не фигурирует.

Тем не менее, согласно определению краевого арбитража, суд оставил заявление истца без движения, так как он не представил суду доказательства, подтверждающие наличие у должника имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве. Также не были предоставлены доказательства, обосновывающие вероятность поступления в конкурсную массу имущества, вследствие привлечения к ответственности лиц, несущих субсидиарную ответственность, или вследствие оспаривания сделок должника, а также не сообщил об отсутствии таких доказательств.

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, ООО «Небуг Отель Менеджмент» зарегистрировано в селе Небуг Туапсинского района по Новороссийскому шоссе, 10. По этому же адресу, согласно данным из открытых источников, располагается отель Heliopark Nebug и комплекс Lavicon Hotel Collection.

Согласно сведениям системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Небуг Отель Менеджмент» зарегистрировано по Новороссийскому шоссе, 10 в селе Небуг Туапсинского района в 2013 году. Основным профилем общества является деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Владельцем 100% доли в уставном капитале компании (10 тыс. руб.) значится Владимир Винославский. Последние финансовые результаты общества датируются 2017 годом, когда при выручке 97,6 млн руб. компания показала чистую прибыль 326 тыс. руб.

Дмитрий Михеенко