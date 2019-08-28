В Новосибирске 12 рабочих могут быть под завалами рухнувшего здания

В Новосибирске под завалами рухнувшего административного здания на ул. Ударная (Ленинский район) могут находиться до 12 рабочих, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. В спасательном ведомстве рассказали, что сообщение об обрушении стены и перекрытий административного здания, находившегося на реконструкции, поступило в экстренные службы в 12:20 по местному времени (8:20 мск).

На место происшествия выдвинулись спасательные подразделения и опергруппа Центра управления в кризисных ситуациях МЧС, специальная техника. Из-под завалов удалось извлечь пока только одного рабочего, которого обследуют медики.

Константин Воронов, Новосибирск