Ремонт участка дороги Пермь — Екатеринбург оценили в 3,6 млрд рублей

ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Прикамье“» федерального дорожного агентства объявило электронный аукцион на реконструкцию участков автомобильной дороги 1Р 242 Пермь — Екатеринбург.

Как указано в техническом задании, отремонтировать предстоит участок Пермь — граница Свердловской области (км 47+400 — км 58+400). Протяженность четырехполосного участка дороги, который предстоит отремонтировать, составляет 10,9 км. Ширина проезжей части с асфальтобетонным покрытием — 15 м. Требуется заменить аварийное дорожное полотно, обновить придорожные сооружения, мосты, трубопроводы, нанести разметку и так далее. Реконструкцию необходимо завершить к 20 октября 2022 года.

Максимальная цена контракта составляет 3,6 млрд руб. Аукцион состоится 12 сентября.