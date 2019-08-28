Руководитель АО «Пассажиртранс-1» оштрафован на 150 тыс. рублей за долги по зарплате

Директор саратовского АО «Пассажиртранс-1» осужден за невыплату зарплаты работникам свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что с мая по август 2017 года директор руководитель не выплачивал зарплату 19 работникам, сумма задолженность составила 885 тыс. руб.

Подсудимый не признал вину.

Ему назначен штраф в размере 150 тыс. руб. В настоящее время задолженность по зарплате перед работниками погашена на сумму 500 тыс. руб., оставшуюся часть планируется погасить в рамках процедуры банкротства.

Марина Ковалева