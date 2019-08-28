Еще пять домов XIX-XX веков в Уфе получили охранный статус

Управление по госохране объектов культурного наследия Башкирии изменило статус пяти домов XIX — XX века в историческом центре Уфы. В перечень выявленных объектов культурного наследия, которые не имели охранного статуса, внесены одноэтажный дом Усадьбы Рябинина на улице Гоголя, 24 и два одноэтажных дома Усадьбы Кобяковых на улице Гоголя, 48 и 48/1, следует из документов ведомства. Оба объекта получили статус выявленных памятников архитектуры.

Еще два старинных особняка — двухэтажный кирпичный Дом Кулагина (Лермонтовский центр) на улице Чернышевского, 35 и Хлебопекарня образцовая на Красина, 46А, входившие в перечень выявленных объектов культурного наследия, переведены в реестр памятников истории и архитектуры.

Ирина Самойлова