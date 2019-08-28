В Нытве откроют высокотехнологичное производство эндопротезов

В Нытве в рамках ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития) начнут производить эндопротезы из углерод-углеродных композиционных материалов. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, этот инвестиционный проект обсуждался на встрече губернатора Пермского края Максима Решетникова с руководителем АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“» Борисом Обносовым.

Стоимость проекта составляет 765 млн руб. Финансирование проекта будет осуществляться из нескольких источников: Венчурного фонда Пермского края, Фонда развития моногородов, Фонда развития промышленности, а также из собственных средств предприятия.

Планируется, что новое производство, которое запустят в следующем году, обеспечит 124 новых рабочих места.

«Главное достоинство эндопротезов из углерод-углеродного материала — то, что они очень близки по своим свойствам к человеческой ткани и потому хорошо приживаются. Традиционные титановые эндопротезы имеют ограниченный срок службы. Надеемся, что у этой технологии большое будущее. Следовательно, у предприятий Пермского края появятся заказы»,— заявил господин Обносов.