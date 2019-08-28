На Дону предпринимателя подозревают в вывозе угля за границу через подставные фирмы

В отношении предпринимателя из Ростовской области возбудили уголовное дело за незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров и ресурсов (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ), незаконное образование юридического лица (ст. 173.1 УК РФ) и уклонение от таможенных платежей (ст. 194 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Таможенники установили, что подозреваемый организовал незаконную схему вывоза угля и лома черных металлов из России в Грецию и Турцию. Предприниматель заключил договоры с австрийской компанией с помощью подставных фирм и вывез через ростовский порт несколько партий товара. При этом подозреваемый подавал в таможенные органы недостоверные сведения о стоимости грузов. В результате предприниматель недоплатил 25 млн руб.

По делу ведется следствие.

Дарья Голякова