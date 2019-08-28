«Фортум» проиграл в кассации дело о загрязнении озера Улагач

ПАО «Фортум» не смогло оспорить в судах всех инстанций необоснованность представления Челябинской природоохранной прокуратуры, обязавшей предприятие прекратить сбрасывать стоки в озеро Улагач. Арбитражного суда Уральского округа отклонил кассационную жалобу компании, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Ранее в ходе прокурорской проверки Аргаяшской ТЭЦ филиала Энергосистема «Урал» ПАО «Фортум» были выявлены грубые нарушения требований Водного кодекса РФ: предприятие сбрасывало сточные воды в озеро «Улагач» после охлаждения промышленных агрегата без соответствующего решения о предоставлении водоема в пользование ТЭЦ. В 2018 году было зафиксировано превышение нормативов допустимого воздействия на озеро по одному из загрязняющих веществ – меди – в 8-12 раз.

Челябинский природоохранный прокурор внес ПАО «Фортум» представление с требованием устранить нарушения закона. Однако компания обжаловала его Арбитражный суд Челябинской области, который признал требования прокурора законными. Решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции.