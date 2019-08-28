Четыре новых кинозала откроют в Удмуртии

В 2019 году в Удмуртии откроют четыре новых кинозала в рамках нацпроекта «Культура». На эти цели «Фонд кино» выделит 20 млн руб., сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Так, в регионе обновят обновят залы в Культурно-спортивном центре «Победа» в Глазове, доме культуры «Зори Кизнера», централизованной библиотечной системе в Сарапуле и центре развития культуры и туризма поселка Яр. На обновление материально-технической базы каждого учреждения направят 5 млн руб.

Напомним, что в 2018 году шесть муниципальных учреждений культуры Удмуртии победили в конкурсе «Фонда кино» и получили по 5 млн руб. на модернизацию кинозалов. Ими стали культурный центр «Россия» в Глазове, ДК «Дубитель» в Можге, ДК «Звездный» в п. Новый, ЦКС Камбарского района, Алнашский и Кезский районные дома культуры. Также дополнительные 5 млн руб. из бюджета региона выделены ДК «На Кирова» в Воткинске.