Кадастровая палата подготовила инструкцию для решения земельных споров

Эксперты Федеральной кадастровой палаты подготовили инструкцию по согласованию границ участков с соседями во избежание земельных споров. В поступившем в “Ъ” сообщении отмечается, что рекомендации составлены в качестве пояснения к подписанным в июне изменениям в законы «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации недвижимости».

В инструкции указано, что для установления границ участков собственник должен обратиться к кадастровому инженеру, который проведет процедуру согласования границ индивидуально со всеми соседями или на общем их собрании. После этого специалист составляет акт согласования, документ заверяется подписями заинтересованных лиц.

Если же собственники не согласны с расположением смежных границ и решить спор с соседями не могут, то им необходимо подать кадастровому инженеру письменные возражения. «Законодательство не наделяет кадастрового инженера правом решать земельные споры, поэтому при наличии обоснованных возражений орган регистрации прав приостановит учетно-регистрационные действия, а решать разногласия соседям придется уже в суде»,— пояснила заместитель главы Кадастровой палаты Марина Семенова.

В палате подчеркнули, что все заинтересованные лица должны быть уведомлены о месте и времени проведения собрания за 30 дней до предполагаемой даты согласования. Если инженер не смог найти почтовый или электронный адрес собственника, то извещение будет опубликовано в местной газете. «Несмотря на то что адресат может не прочитать объявление в газете, он будет считаться надлежащим образом оповещенным»,— подчеркнули в ведомстве. Если собственник не явится на собрание, то считается, что он согласен с границами участка.