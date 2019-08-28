В саратовскую муниципальную собственность вернули участки стоимостью 154 млн рублей

Верховный суд РФ поддержал позицию прокуратуры Саратовской области, которая настояла на возвращении во владение Саратова четырех земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокурорская проверка выявила нарушения законодательства при представлении ООО «Альмир» права аренды четырех земельных участков под многоэтажное строительство. Право аренды было приобретено в 2006 году, и тогда оно было связано со зданиями, строениями, сооружениями, находящимися на территории. В дальнейшем оно неоднократно передавалось путем заключения договоров замены стороны в обязательстве.

Установлено, что совокупность действий юридических лиц ООО «Алмит», ООО «Джамп», ООО «Альмир», учредителем и руководителем которых являлось одно и то же лицо, была направлена на приобретение земельного участка ООО «Альмир» для многоэтажного жилищного строительства в обход законодательно установленной процедуры.

Общая площадь земельных участков, незаконно выбывших из владения муниципалитета, составляет 43173 кв. м с кадастровой стоимостью более 154 млн руб.

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 14 декабря 2018 года, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции и судом кассационной инстанции, требования прокуратуры о возвращении в муниципальную собственность земли удовлетворены в полном объеме.

Марина Ковалева