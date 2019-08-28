Объявлен аукцион на реконструкцию участка шоссе Космонавтов

Краевое минзакупок объявило электронный аукцион на выполнение работ по объекту «Реконструкция участка шоссе Космонавтов от реки Мулянки до аэропорта Большое Савино — 2-й этап». Исполнитель должен заменить дорожное полотно, переустроить системы связи, газоснабжения и канализации, рекультивировать территорию и так далее.

Согласно техническому заданию, ремонтные работы необходимо выполнить в срок до 31 июля 2020 года. Гарантийный срок на выполненные работы определен в пять лет.

Максимальная цена контракта указана в размере 186,7 млн руб. Аукцион состоится 9 сентября.