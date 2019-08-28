Конвейер GM-АвтоВАЗ в сентябре приостановится

Работу конвейера СП GM-АвтоВАЗ планируется приостановить со 2 по 6 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Причиной приостановки производства автомобилей станет оптимизация баланса спроса и предложения на продукцию. Завод американской компании General Motors (GM) в Санкт-Петербурге начал работу в 2008 году. Объем его инвестиций составлял $300 млн, мощность площадки – около 100 тыс. машин в год.

В марте 2015 года концерн сообщил об уходе из РФ как производителя. Была остановлена сборка машин на калининградском «Автоторе» и на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде. В июне того же года предприятие законсервировали.

Георгий Портнов