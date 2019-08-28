Новая трехлетка городского бюджета

Депутаты гордумы Перми приступили к работе над новым проектом бюджета на следующую трехлетку. На минувшей неделе профильный комитет рассмотрел основные направления бюджетной и налоговой политики муниципалитета на 2020–2022 годы, представленные администрацией Перми. О беспокойстве в связи с темпами исполнения инвестиционных проектов города, ключевых подходах к формированию бюджета и новых задачах бюджетной политики на 2020–2022 годы рассказала председатель комитета по бюджету и налогам Наталья Мельник.

– Подготовка к следующему бюджетному циклу традиционно сопровождается анализом текущей ситуации с доходами и расходами городской казны. Наталья Николаевна, каковы основные итоги исполнения бюджета в первом полугодии? Что удалось реализовать в полной мере, и по каким направлениям есть сложности?

– Общий итог исполнения бюджета за первые шесть месяцев можно охарактеризовать как неплохой. План по доходам исполнен на 99,8%, план по расходам – на 96,1%, что соответствует прошлогодним показателям. Доходы поступили в объеме 11,9 млрд руб., расходы составили 12,3 млрд руб., дефицит равен 370 млн руб. Доходы по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличились на 750 млн руб., из которых 200 млн руб. – за счет новой транспортной модели. Объем расходов тоже вырос – на 1,5 млрд руб., в том числе по новой транспортной модели – на 360 млн руб. Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 7 млрд руб., план исполнен на 104,7%. План по земельному налогу перевыполнен на 8%, это связано с ростом поступлений от муниципальных учреждений. По транспортному налогу план исполнен на 118%, что обусловлено повышением ставок налога. Неналоговые доходы превысили 1 млрд руб., план перевыполнен на 7,2%. Объем задолженности по платежам в бюджета на 1 июля равен 3,6 млрд руб., с начала года этот показатель сократился на 264 млн руб.

Если смотреть в разрезе муниципальных программ, исполнение тоже выглядит оптимистично, хотя по отдельным программам есть недочеты: это программа благоустройства города (исполнена на 87,5%) и обеспечение жильем жителей города (около 70%). Но нужно учитывать особенности бюджетного планирования.

Кассовый план формируется таким образом, что расходы по году распределены неравномерно – основная их часть, значительно больше половины, заложена во второй половине года. Поэтому и исполнение бюджета за первые шесть месяцев мы получаем на весьма высоком уровне.

– Инвестиционные расходы бюджета последние несколько лет растут. Однако с их освоением зачастую возникают проблемы. Члены комитета по бюджету и налогам неоднократно обращали внимание администрации на этот момент. Как складывается ситуация с инвестиционными расходами по итогам первого полугодия? Какие мероприятия необходимы для качественного исполнения инвестиций?

– Мы с коллегами-депутатами, анализируя итоги полугодия, снова приходим к выводу, что при общем неплохом исполнении бюджета инвестиционная составляющая выглядит слабо. Инвестиционные расходы за первые шесть месяцев составляли чуть более 900 млн руб. – это всего лишь 14% от годовых значений. Но и эта сумма была освоена только частично, 215 млн руб. остались неизрасходованными. В результате так называемый бюджет развития, то есть инвестиции, был исполнен всего на 11% от годового плана. Основной объем неисполненных обязательств зафиксирован по двум направлениям – приобретение жилья для расселения жителей аварийных домов и покупка жилья для детей-сирот.

Мы понимаем, что есть объективные причины: где-то не могут разыграть конкурс из-за отсутствия заявок, где-то «сбежал» подрядчик и так далее, но нас не устраивает, что это постоянно повторяется. Не верю, что положение дел настолько фатально. Считаю, что можно и нужно принимать меры, чтобы эффективность освоения инвестиций была на высоком уровне. Пока же получается, что из 79 инвестиционных объектов у нас по 45 объектам расходы на это полугодие даже не были запланированы, они предусмотрены лишь во втором полугодии. Те проекты, которые реализуются в первом полугодии, реализованы частично – по двум объектам средства не освоены вообще, по семи освоение значительно меньше 100%. При этом мы в 2019 году выделяем 6,4 млрд руб. на бюджетные инвестиции, это в 1,4 раза больше чем в прошлом году. 4,2 млрд руб. (65%) этого объема – средства вышестоящих бюджетов. В сфере ЖКХ, например, реализуются три инвестпроекта на общую сумму 1,8 млрд руб. – финансирование увеличено в два раза по сравнению с прошлым годом. Но возникает риск, что по итогам года часть проектов так и не будет исполнена в полном объеме. Город выглядит не очень красиво с точки зрения того, как пользуется предоставленными деньгами. Необходимо исправлять ситуацию, например – за счет создания единого центра по реализации инвестиционных проектов, который будет курировать объекты, контролировать работы по ним, ликвидировать проблемные ситуации. Эта идея уже неоднократно обсуждалась, мы давали такие рекомендации администрации, но пока они не нашли практического воплощения.

– Анализируя исполнение текущего бюджета, депутаты параллельно вносят в него корректировки. Что предусматривает новый пакет поправок?

– Изменения в бюджет 2019 года включают перераспределение расходов без изменения основных параметров. Предлагается перенести 132 млн руб. на строительство и ремонт муниципальных объектов с этого года на 2020–2021 годы в связи с длительностью работ по подготовке проектно-сметной документации и несоблюдением сроков со стороны подрядчиков. Плюс мы распределяем средства от экономии по результатам закупочных процедур. На расселение аварийного жилья в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2019 году предлагается дополнительно направить 15 млн руб., на разработку проектной документации для строительства трех дорожных объектов в 2020 году – 54 млн руб. Кроме того, проектом предусмотрено дополнительное выделение средств в 2019 году на подготовку города к празднованию нового года в размере 35 млн руб., на новое расходное обязательство по единовременной денежной выплате многодетным семьям взамен предоставления земельного участка – 5,8 млн руб.

Это уже пятая за год корректировка бюджета, и не все предложения администрации мы можем поддержать, поскольку бюджет довольно напряженный. Приоритет отдаем расходам городского масштаба. Но нам удалось найти компромиссный, сбалансированный вариант.

– Сейчас начинается активная работа над проектом бюджета на 2020–2022 годы. Каковы приоритеты на следующие три года? Будут ли какие-то новации в бюджете новой трехлетки?

– Подготовка к новому бюджетному циклу начинается с рассмотрения основных направлений бюджетной и налоговой политики, которые мы как раз обсуждали на последнем заседании. Этот документ является основополагающим для дальнейшей работы над бюджетом и рассматривается на нашем профильном комитете. Большую помощь нам оказывают эксперты контрольно-счетной палаты и управления экспертизы и аналитики думы, которые кропотливо изучают объемные документы, готовят замечания и предложения.

Основные направления бюджетной и налоговой политики 2020–2022 годов предполагают, что бюджет будет сбалансированным, сохранит социальную направленность. Он опирается на базовый сценарий социально-экономического развития. Два основных приоритета – это активное участие города в реализации национальных проектов («Образование», «Демография», «Безопасные и качественные дороги», «Жилье и комфортная среда», «Цифровая экономика») в рамках указа президента и подготовка к 300-летию Перми. Что касается юбилея города, речь идет о крупных инфраструктурных проектах, формировать и запускать которые нужно уже сейчас.

Приоритетными направлениями расходов в социальной сфере в документе обозначены строительство и реконструкция школ, строительство детских садов и спортивных объектов, переход на новую транспортную модель. Инвестиционные расходы, по предварительным расчетам, оцениваются в 2020 году в 5,7 млрд руб., в 2021-м – 6 млрд, в 2022 году – 6,4 млрд руб.

Новые моменты, которые нашли свое отражение в основных направлениях налоговой и бюджетной политики, это как раз внедрение новой транспортной модели, предоставление единовременной выплаты многодетным семьям как альтернатива выделения земельного участка, предложение об отмене ЕНВД с 1 января 2020 года. В связи с переходом на новую транспортную модель, предполагающую перечисление перевозчиками в доходы бюджета платы за проезд пассажиров, существенно изменятся параметры бюджета по доходам. Поступление платы за проезд оценивается около 3 млрд руб. в 2020 году и 5,6–5,8 млрд руб. в 2021–2022 годах. Это средства, которые муниципалитет теперь будет контролировать и получать напрямую. В то же время город должен будет компенсировать перевозчикам их расходы. Точный размер компенсации еще не определен, но уже сейчас понятно, что объем будет превышать доходную часть.

– Какие положения требуют более детальной проработки?

– Мы солидарны с экспертами, которые обращают внимание на то, что приоритетом заявлена подготовка к юбилею города, но нет конкретизации мероприятий к 300-летию Перми. Мы поручили администрации подготовить план таких мероприятий и перечень проектов к празднованию 300-летия. Также стоит отметить, что преждевременно спланированы доходы, связанные с переходом на новую транспортную модель. Депутаты еще рассматривают обоснованность расчетов. Вопрос с отменой ЕНВД тоже остается открытым, но уже отражен в основных направлениях бюджетной и налоговой политики. Не запланирована индексация муниципальных услуг, не предусмотрен переход всех школ города на односменную работу, не предусмотрено развитие муниципально-частного партнерства. Кроме того, в документе нет информации о создании единого центра реализации бюджетных инвестиций по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности. Это как раз то, о чем мы говорили, обсуждая инвестиционную составляющую бюджета и ее исполнение. В прошлом году мы уже поднимали эту тему, но ответа не получили, структура не создана, а в новом проекте основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2020–2022 годы она в принципе не упоминается.

Формирование дефицитного бюджета без определения дополнительных источников по его покрытию также вызывает вопросы. Дефицит небольшой и администрация заверяет, что он будет техническим, его удастся покрыть в ходе исполнения бюджета. Мы в любом случае настаиваем на бездефицитности, поскольку заемные средства сегодня – это не очень правильный подход. При таком напряженном бюджете платить деньги по обслуживанию кредитов – это уж слишком неэффективная трата.

При подготовке проекта бюджета на следящую трехлетку, на мой взгляд, также важно активнее работать с доходной частью – плотнее сотрудничать с администраторами налоговых и неналоговых доходов, вести более жесткую работу по взысканию задолженности. Кроме того, стоит подумать об эффективном использовании земли и имущественного комплекса, где тоже можно изыскать резервы в части доходов, о развитий муниципально-частного партнерства. Расширение базы налогоплательщиков за счет поддержки и развития предпринимательства – еще один ресурс роста доходов бюджета. Эти моменты предстоит учесть в ходе дальнейшей работы над бюджетом. Радует то, что нам все-таки удается конструктивно взаимодействовать с администрацией, исполнительные органы власти слышат наши замечания и рекомендации.