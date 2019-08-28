Новосибирский проект электрон-позитронного коллайдера получит 2 млн евро

Институт ядерной физики СО РАН привлек грант 2 млн евро на проект электрон-позитронного коллайдера «Супер чарм-тау фабрика» в рамках российско-европейской программы CREMLINplus, сообщила пресс-служба научной организации. Финансирование проекта начнется в 2020 году и растянется на четыре года.

В 2015-2018 годах новосибирский проект получил 300 тыс. евро в рамках программы CREMLIN (Connecting Russian and European Measures for Large-scale Research Infrastructures), цель которой — укрепить научное сотрудничество между Россией и Европейский союзом в области исследовательской инфраструктуры.

«Помимо увеличения суммы гранта, наш проект расширяется по составу участников, теперь вместе с нами над проектом электрон-позитронного коллайдера будут работать не только коллеги из ЦЕРН, но и еще четыре международных лабораторий. Финансирует это участие Европа»,— сказал замдиректора Института ядерной физики по научной работе Евгений Левичев.

Над проектом в рамках нового гранта будут также работать ЦЕРН, научная группа Гисенского университета имени Юстуса Либиха из Германии, две лаборатории из INFN (National Institute for Nuclear Physics) из Италии и лаборатория линейных ускорителей (LAL) из Франции.

Цель экспериментов на «Супер чарм-тау фабрике» — изучение частиц, которые содержат очарованные кварки и тау-лептоны, а также поиск новых физических эффектов, не описанных Стандартной моделью. Общая стоимость проекта — около 40 млрд руб, срок создания установки — шесть лет. К концу 2019 года специалисты планируют обновить концептуальный проект.

Юлия Сасевич