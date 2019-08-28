Moody’s подтвердило кредитный рейтинг НМТП уровня Ba2

Международное агентство Moody’s Investors Service подтвердило кредитный рейтинг ПАО «НМТП» уровня Ba2, что означает стабильный прогноз. Как сообщается в сообщении агентства, в ближайшие 12-18 месяцев компания сохранит свои сильные рыночные позиции в России и здоровые финансовые показатели.

Ровно год назад Moody’s подняло кредитный рейтинг ПАО «НМТП» с уровня Ba3 до уровня Ba2.

Группа компаний ПАО «НМТП» (Новороссийский морской торговый порт) является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. 62% акций общества принадлежат Транснефти. Грузооборот Группы НМТП в первом полугодии 2019 года составил 71,75 млн тонн. Консолидированная выручка Группы за 2018 год по МСФО составила $951 млн.

В Группу входят компании ПАО «НМТП», ООО «ПТП», АО «НСРЗ», АО «Флот НМТП», АО «НЛЭ», ООО «ИПП», ООО «НМТ», ООО «Балтийская Стивидорная Компания» и ООО «СФП».

Дмитрий Михеенко