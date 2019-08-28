РБК: Сбербанк разрабатывает собственную «умную» колонку

Сбербанк начал разработку собственной «умной» колонки, сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к банку. Колонка может быть представлена уже в следующем году.

Голосовой помощник колонки будет разрабатываться Центром речевых технологий (группой компаний ЦРТ), занимающимся разработкой систем распознавания лиц и голосов. РБК отметил, что банк в начале августа опубликовал несколько вакансий для направления SberDevices, которые косвенно указывают на разработку колонки.

Представители банка и ЦРТ отказались комментировать проект.

В конце марта источники “Ъ” сообщали, что ЦРТ занялся разработкой голосового ассистента «Варвара» с поддержкой биометрии. Предполагается, что сторонние компании смогут выпускать устройства на основе «Варвары» и встраивать ее в свои сервисы. После запуска в 2017 году «Алисы» «Яндекса» над созданием голосовых ассистентов в России работают также Mail.ru Group, Сбербанк и Тинькофф-банк.

Подробнее о голосовом помощнике — в материале “Ъ” «”Варвара” поспорит с “Алисой”».