«РАТМ-холдинг» вложит 1,2 млрд руб. в стройку новой стекловаренной печи

«РАТМ-холдинг» бизнесмена Эдуарда Тарана инвестирует 1,25 млрд руб. в строительство новой стекловаренной печи мощностью 375 тонн стекломассы в сутки на территории промышленного парка «Экран» в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Источники финансирования проекта — средства самого холдинга и кредит Евразийского банка развития. По данным председателя правления АО «Завод Экран» Павла Бобошика, строительство печи №6 начнется в ближайшие пять месяцев, а завершат его в течение 55 дней. В «РАТМ-холдинге» ожидают, что инвестиции окупятся за четыре года. «Сбыт продукции на два года обеспечен контрактами с крупными федеральными производителями напитков и ведущими региональными игроками пивной индустрии»,— цитирует Павла Бобошика пресс-служба компании.

Напомним, индустриальный парк «Экран» создан в Заельцовском районе Новосибирска в конце 2016 года на площадке одноименного стекольного завода. Как сообщалось, в 2018 году «Экран» увеличил производство облегченной бутылки в полтора раза к предыдущему году — до 201,7 млн шт. Всего в прошлом году предприятие выпустило 470 млн ед. стеклотары, нарастив производство на 2%. По оценке «Экрана», к 2020 году мощности стекольных комплексов на территории промпарка увеличатся на 24,5% и достигнут 710 млн ед. стеклотары в год.

Илья Галагуз