СМИ узнали об объеме «секретной» экономики России

Общие расходы России на вооружения длительного пользования и продукты интеллектуальной собственности составили в 2017 году 4,85 трлн руб., или почти 5,3% ВВП, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата. Детализацию таких накоплений на 2018 год Росстат пока не публиковал.

В предшествующие годы секретные расходы росли, но в 2016–2017 годах остановились на показателе 5,3% ВВП. Отмечается, что в 2018 году показатель мог еще снизиться, поскольку Росстат сообщил об уменьшении «приобретения продуктов интеллектуальной собственности и других активов, не включаемых в состав инвестиций в основной капитал».

Заместитель руководителя Росстата Ирина Масакова сообщила РБК, что служба не будет раскрывать и публиковать такие сведения из-за их секретности. В эти данные входят расходы на системы вооружения длительного пользования (самолеты, корабли, танки), а также продукты интеллектуальной собственности (научные исследования и разработки, затраты на разведку запасов полезных ископаемых, создание компьютерного ПО и баз данных).