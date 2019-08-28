Расселение аварийного дома в Краснокамске оценили в 143,3 млн рублей

Расселение аварийного дома в Краснокамском городском округе оценено в 143,3 млн руб. Соответствующая информация содержится в финансово-экономическом обосновании поправок в бюджет Пермского края на 2019-2021 годы, предложенных главой региона Максимом Решетниковым. Из краевой казны на расселение жителей дома по адресу ул. Карла Маркса, 54 запланировано 107,5 млн руб. Еще 35,8 млн руб. планируется выделить из бюджета Краснокамского городского округа. В результате планируется расселить 193 человек. Окончательное решение о выделении средств будет принято депутатами краевого заксобрания на сентябрьском пленарном заседании.

Многоквартирный дом по ул. Карла Маркса, 54, площадью 3223,4 кв.м., был введен в эксплуатацию летом 2015 года. В мае этого года в доме произошел пожар, после чего были выявлены дефекты и повреждения в конструкциях здания. В июле дом был признан аварийным.