Глава Американской торговой палаты не исключил создания рабочей группы по бизнесу с РФ

Россия и США сохраняют интерес к идее создания совместной рабочей группы капитанов бизнеса, сообщил ТАСС глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко. «Тема создания рабочей группы капитанов бизнеса прозвучала в первый раз в Хельсинки, но без каких-либо деталей, без инфраструктуры, без предложений о том, кто чем занимается и кто кого куда приглашает»,— рассказал он.

По мнению господина Родзянко, две страны могут начать обсуждение вопроса создания рабочей группы на площадках AmCham, РСПП, Консультативного совета по иностранным инвестициям или Американо-российского делового совета.

В июле 2018 года Москва предприняла новую попытку активизировать связи в экономике: на саммите в Хельсинки президент РФ Владимир Путин предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу создать «группу высокого уровня, которая объединила бы капитанов российского и американского бизнеса, чтобы содействовать развитию взаимной торговли и инвестиций».

В начале года в распоряжении “Ъ” оказался экспертный доклад «Экономическое сотрудничество России и США в условиях неопределенности», который будет представлен сегодня на сессии Недели российского бизнеса РСПП. В документе утверждается: в долгосрочной перспективе сотрудничество РФ и США в экономической сфере будет уменьшаться.

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