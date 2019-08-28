Зампостпреда РФ при ООН рассказал об усилении позиций ИГ в Афганистане

В Афганистане укрепляют свои позиции порядка 4 тыс. боевиков «Исламского государства» (ИГ; запрещено в РФ), заявил на заседании Совбеза ООН зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин. «Игиловцы предпринимают активные шаги по превращению Афганистана в плацдарм для дальнейшего проникновения в другие государства региона»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

«Наиболее опасная ситуация складывается в приграничных с Таджикистаном и Туркменистаном районах Афганистана, где численность игиловцев составляет порядка 1,3 тыс. человек»,— сообщил господин Кузьмин. По его словам, лидеры ИГ стремятся расширить присутствие на севере и востоке Афганистана за счет районов, традиционно подконтрольных движению талибов.

Боевики ИГ используют Афганистан как плацдарм, чтобы провести экспансию в Центральную и Юго-Восточную Азию, говорил глава Минобороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны государств—членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

Деятельность радикальных группировок угрожает безопасности стран—членов ШОС, которые рассматриваются террористами «в качестве вербовочной базы для пополнения своих рядов и распространения идеологии».

Подробнее — в публикации “Ъ” «Афганскую проблему расширили до Центральной Азии».