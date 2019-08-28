«Трансойл» обошел всех операторов по выручке

В рейтинге Infoline за первое полугодие также появились данные по выручке операторских компаний за полный 2018 год (без выделения выручки кэптивных грузоотправителей, поскольку это невозможно). На первом месте со 110,4 млрд руб. выручки оказался «Трансойл» Геннадия Тимченко, занимавший годом ранее третье место. Компания увеличила выручку на 27,6% год к году. За ним следуют ПГК, ФГК и Globaltrans. Полугодичные результаты опубликовали не все компании, среди опубликовавших лидируют ФГК (54,5 млрд руб. по МСФО), ПГК (53,27 млрд руб. по РСБУ), «Трансконтейнер» (40,6 млрд руб. с учетом железнодорожного тарифа).

Наталья Скорлыгина