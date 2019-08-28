Движение по МЦК было нарушено из-за сбоя в работе автоматики управления движением

Движение поездов по Московскому центральному кольцу (МЦК) остановилось из-за сбоя в работе автоматики управления движением, сообщил «Интерфаксу» источник. Остановка была по направлению часовой стрелки примерно с 21:20 до 21:40.
В метрополитене сообщили, что остановка связана с инфраструктурой РЖД. До этого там рассказали, что движения не было по техническим причинам.
Сейчас движение поездов по МЦК полностью восстановлено.
просмотров: 298139
просмотров: 297926
просмотров: 106119
просмотров: 85030
просмотров: 62899