Движение по МЦК было нарушено из-за сбоя в работе автоматики управления движением

Движение поездов по Московскому центральному кольцу (МЦК) остановилось из-за сбоя в работе автоматики управления движением, сообщил «Интерфаксу» источник. Остановка была по направлению часовой стрелки примерно с 21:20 до 21:40.

В метрополитене сообщили, что остановка связана с инфраструктурой РЖД. До этого там рассказали, что движения не было по техническим причинам.

Сейчас движение поездов по МЦК полностью восстановлено.