Задержание оценили в миллион

Казанская студентка Марина Шоетова пытается добиться моральной компенсации за незаконное административное преследование. После митинга против пенсионной реформы в прошлом году ее задержали во время занятий в университете, а затем на ночь оставили в отделе полиции. Она получила 10 тыс. руб. штрафа, но затем Верховный суд Татарстана ее оправдал. Госпожа Шоетова утверждает, что «испытала чувства неопределенности, унижения и безысходности», когда ее держали в камере. У нее появились «глубокие переживания касательно дальнейшей учебы». Она считает, что МВД должно ей выплатить 1 млн руб. Правозащитники заявляют, что российские суды «низко ценят наши страдания», но у дела есть перспективы в Европейском суде.



Казанская студентка Марина Шоетова подала в Вахитовский райсуд иск о компенсации морального вреда за незаконное привлечение к административной ответственности. Об этом “Ъ” сообщил юрист местного штаба Алексея Навального Данил Нургалеев, который представляет интересы истицы. Госпожа Шоетова принимала участие в 2018 году в митинге против пенсионной реформы. Райсуд оштрафовал ее на 10 тыс. руб., признав виновной по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация и проведение публичного мероприятия без подачи уведомления). Однако позже Верховный суд Татарстана активистку оправдал. Марина Шоетова считает, что теперь МВД должно ей выплатить 1 млн руб.

Напомним, казанская акция проходила 9 сентября прошлого года в рамках всероссийского протеста против пенсионной реформы, организованного сторонниками Алексея Навального. Чиновники предлагали провести митинг на окраине города — в поселке Юдино, но местный штаб оппозиционера не принял это предложение, посчитав, что вправе проводить акцию в парке Тинчурина, который является «гайд-парком». После митинга около 200 человек прошлись по тротуарам до Казанского кремля. Они скандировали лозунги «Мы здесь власть», «Путина на пенсию». Полиция задержала не менее двух десятков человек. Большинство из них получили административные аресты как организаторы акции, поскольку публичное мероприятие не было согласовано с властями.

Претензии к Марине Шоетовой возникли у полиции спустя почти два месяца после самой акции. В иске говорится, что сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД по республике пришли за активисткой в университет во время занятий по информатике 16 ноября. Госпожу Шоетову вызвали в деканат, где полицейские ее «задержали», а затем доставили в отдел «Вишневский» для составления протокола. В нем говорилось, что студентка «участвовала в проведении несанкционированного публичного мероприятия». Марину Шоетову поместили на ночь в камеру для административно задержанных, а на следующий день повезли в суд. К штрафу ее приговорила судья Лилия Галимова. Она переквалифицировала ее действия с организации на участие в незаконном митинге.

Однако 12 декабря Верховный суд Татарстана признал это решение незаконным. Судья Рамиль Маликов указал, что в материалах дела «отсутствуют какие-либо доказательства» того, что госпожа Шоетова «являясь участником публичного мероприятия, совершила противоправные действия». Решение райсуда в отношении Марины Шоетовой было отменено «в связи с отсутствием в ее действиях состава административного правонарушения».

Марина Шоетова считает, что в результате сотрудники МВД и суд первой инстанции причинили ей «многочисленные страдания и глубокое разочарование». «Задержание и привлечение меня к ответственности за участие в мирном публичном мероприятии является незаконным, нарушающим право на собрания, митинги и демонстрации и не отвечающим требованиям законодательства РФ»,— говорится в ее иске. Также она указала, что «испытала чувства неопределенности, унижения и безысходности», когда находилась в камере «площадью около не более 6 кв. м с бетонными стенами, бетонным полом, без окон и мебели, не считая узких деревянных скамеек». При этом камера, по ее словам, «была плохо освещена и не имела вентиляции», «отсутствовало сантехническое оборудование». «Условия, в которых я содержалась в отделе внутренних дел, умаляли мое человеческое достоинство и причинили мне страдания и переживания, интенсивность которых превышала неизбежный уровень страданий, присущих содержанию под стражей»,— считает студентка. Общее время лишения свободы составило более суток.

Госпожа Шоетова также обратила внимание, что задержание ее в вузе в присутствии одногруппников и преподавателей «создало образ незаконопослушного гражданина», у нее появились «глубокие переживания касательно дальнейшей учебы и отношений» с окружающими.

Согласно картотеке Вахитовского райсуда, иск активистки будет рассмотрен 12 сентября. Ответчиком выступает МВД РФ, в качестве третьих лиц привлечены сотрудники местной полиции. В МВД по Татарстану сообщили “Ъ”, что не знают об этом иске: «Решение должен принять суд».

Глава юридической службы «Апология протеста» Алексей Глухов полагает, что Марина Шоетова не сможет взыскать с МВД требуемую сумму. «К несчастью, российские суды очень низко ценят наши страдания»,— говорит правозащитник, предполагая, что компенсация будет назначена не более 20 тыс. руб. Однако он видит основания обратиться в дальнейшем в Европейский суд по правам человека с жалобой, что ее «права не были восстановлены в полной мере». «Согласно Европейской конвенции, у России есть обязательство не только признавать нарушение прав гражданина, но и назначать ему справедливую компенсацию. ЕСПЧ может обязать российские власти доначислить ее»,— пояснил господин Глухов.

Кирилл Антонов