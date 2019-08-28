Инвесторы сходят с «Олимпа»

Ильфат и Альберт Гильфановы продают свой трехзвездочный отель «Олимп» в Казани. Инвесторы планируют выручить за него 490 млн руб. Два года назад они купили его вместе с соседним торговым комплексом у разорившегося Ильгиза Минкина за 387 млн руб. Участники рынка называют цену адекватной и не исключают, что покупателем станет некая сеть, которая проведет ребрендинг объекта.

Казанское ООО «Зорге резорт» продает 14-этажный трехзвездочный отель «Олимп» на Рихарда Зорге, 66 в Казани. Об этом “Ъ” рассказал Антон Корнилов, генеральный директор ООО «АИ Менеджмент», курирующего сделку. По его словам, отель предлагается за 490 млн руб. При этом объект может быть продан нескольким инвесторам путем уступки соответствующих долей в компании-владельце.

Отель «Олимп» площадью 7,4 тыс. кв. м. имеет 92 номера. По данным сервиса бронирований Booking.com, сутки проживания в двухместном номере стоят 2,9 тыс. руб. Антон Корнилов говорит, что среднегодовая загрузка отеля составляет 70%, а годовой доход от него достигает 9% от суммы покупки.

ООО «Зорге резорт», согласно данным Kartoteka.ru, было зарегистрировано 9 августа 2019 года с уставным капиталом 139,3 млн руб. По 50% в нем контролируют Ильфат и Альберт Гильфановы, бенефициары казанского застройщика «Унистрой». «Зорге резорт» было создано под сделку, видом его деятельности является покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

Ранее отелем владело само ООО «АИ Менеджмент», имеющее общих с «Зорге резорт» владельцев. Компания приобрела отель вместе с прилегающим одноименным торговым центром в сентябре 2017 года за 387,1 млн руб. в рамках банкротства прежнего владельца Ильгиза Минкина, не сумевшего расплатиться по валютным кредитам Сбербанка, привлеченным на строительство объектов. Как писал “Ъ” 29 сентября 2017 года, гостиница, паркинг и торговый комплекс с земельным участком, объединенные в один лот, первоначально выставлялись за 1,7 млрд руб. Недвижимость долго не могла найти новых хозяев и в результате торгов на понижение была реализована втрое дешевле стартовой цены.

Позднее, в октябре 2018 года, «АИ Менеджмент» выкупила за 6,27 млн руб. предметы обстановки и оборудование гостиницы. Господин Корнилов говорит, что затраты компании после приобретения отеля, в том числе на его модернизацию, составили около 170 млн руб.

Антон Корнилов добавил, что ранее компания продала торговый центр. Параметры сделки и покупателя он не назвал. По сведениям “Ъ”, продажа состоялась в апреле путем передачи недвижимости в собственность специально созданного ООО «Зорге молл» с уставным капиталом 145 млн руб. 30 апреля владельцем этой компании и, соответственно, торгового центра стал Гафур Меджидов, собственник соседнего рынка, приобретенного им также у разорившегося Ильгиза Минкина.

Президент Гильдии риэлторов Татарстана Андрей Савельев полагает, что покупателем «Олимпа» станет сеть отелей, которая проведет его ребрендинг. «Маловероятно, что кто-то будет покупать долями. Если бы это был крупный, известный на всю Россию отель, тогда возможно. А в этом случае, вряд ли кто-то будет вкладываться в долю. Скорее всего, будет продажа целиком»,— рассуждает господин Савельев.

Месторасположение вне центра господин Савельев не считает критичным, поскольку рядом располагается метро.

Президент Ассоциации отелей Республики Татарстан Гульнара Сафина считает объект перспективным, а цену в 490 млн руб. адекватной. Госпожа Сафина соглашается, что потенциальному инвестору будет интересна только комплексная покупка: «Очень сложно управлять бизнесом, когда у него несколько собственников».

Заявленный владельцами отеля годовой доход в 9% госпожа Сафина называет «хорошим показателем». Глава ассоциации также отмечает, что среднегодовая загрузка «Олимпа» в 70% выше аналогичной цифры по всей Казани (в 2018 году — 56%), но вполне реальна, учитывая сравнительно небольшой номерной фонд.

Гульнара Сафина полагает, что близость к аэропорту и метро дает отелю преимущество, однако от нового инвестора потребуются вложения. «Выжимать из объекта бесконечно без ремонта, без реноваций не получится, чтобы захватить хороший гостевой сегмент»,— отметила госпожа Сафина.

«В случае с отелем локация определяет все, и разговоры о том, что «Олимп» находится «ближе всего к аэропорту, но вдали от центра города», рассчитаны на не слишком опытного инвестора»,— говорит директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Он оценивает стоимость предстоящей сделки в 430–470 млн руб.

Александр Шакиров, Ольга Кудрина