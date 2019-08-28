В создании какой техники поучаствует воронежское объединенное предприятие

По словам Дмитрия Рогозина, объединенное предприятие КБХА и ВМЗ работает над задачей создания нового поколения двигателей «в короткий период»: «Как известно, РФ является лидером в области кислородно-керосиновых двигателей. Мы, несмотря на санкции, сохраняем возможность поставок этой высокотехнологичной продукции даже в США: речь идет о двигателях РД-180, РД-181, которые наработали уникальную успешную статистику безопасности. Сегодня мы с Игорем Арбузовым (гендиректор «Энергомаша». — „Ъ“) думаем над тем, как эти двигатели, которые создавались для ракет «Антарес», «Атлас», применить в перспективном российском двигателестроении. С другой стороны, уже готовится к испытаниям двигатель РД-171МВ, самый мощный среди кислородо-керосиновых жидкостных двигателей. Его появление связано с проектом ракеты “Союз-5” и созданием ракеты сверхтяжелого класса... ВМЗ и КБХА будут играть одну из наиболее важных ролей».

По словам господина Рогозина, в «Роскосмосе» также планируют вернуться к «теме использования двигателей на сжиженном природном газе, на метане, и к теме водородного двигателя, который применялся в рамках проекта “Энергия-Буран”»: «Они демонстрируют уникальную эффективность, а метан даст возможность многоразового использования двигателей. Поэтому такого рода работа “Роскосмосом” поддерживается. Есть и очень интересные наработки в КБХА, мы их проанализировали и считаем, что в течение нескольких лет могли бы выйти на создание прототипа и начать его испытания. Тем более что в Воронеже есть соответствующий стенд. Поэтому все сходится на Воронеже».