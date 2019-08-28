На новогоднее оформление Перми в краевом бюджете запланировано 10 млн рублей

В бюджете Пермского края на 2019-2021 годы предлагается предусмотреть ежегодные межбюджетные трансферты на новогоднее оформление Перми в объеме 40 млн руб. в год. Соответствующие расходы предложены в проекте поправок к региональному бюджету, внесенному в заксобрание губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, из краевой казны готовы оплатить установку в 66-67 кварталах городской эспланады 12 световых качелей и светового потолка (2,9 млн руб) и трассу для сноу-тьюбинга (3,7 млн руб.). В 64 квартале планируется организовать ярмарку площадью 3000 кв.м. (3,8 млн руб.), а также разместить ледяную карусель (1,3 млн руб.) и сценический комплекс (1,5 млн руб.). Кроме того, краевые власти готовы профинансировать размещение на Соборной площади и набережной трех арт-объектов «канделябр» (1,8 млн руб) и арт-объекта «карета» (3,1 млн руб.). Ожидается, что окончательное решение по предложенным главой региона поправкам примут депутаты краевого заксобрания на сентябрьском пленарном заседании.

Ранее "Ъ-Прикамье" писал, что совокупные расходы из краевого и городского бюджетов на праздничное оформление Перми могут составить 140 млн руб.