Противника МСЗ пытаются снять с выборов в Госсовет Татарстана

В Верховный суд Татарстана поступил иск об отмене регистрации противника строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) Тимура Дмитриева, который баллотируется в Госсовет по Прибрежному одномандатному округу в качестве самовыдвиженца. Заявление подала его оппонент также самовыдвиженец Евгения Сабируллова, которая работает в муниципальном бюджетном учреждении молодежной политики Казани «Подросток». Дата рассмотрения иска пока не назначена.

Напомним, Прибрежный округ включает в себя Верхнеуслонский муниципальный район Татарстана и часть Кировского района Казани. Здесь, в частности, находится застраиваемый по программе социальной ипотеки микрорайон «Салават купере», который примыкает к Осиновскому сельскому поселению Зеленодольского района республики, где «РТ-инвест» планирует построить МСЗ к 2022 году.

В округе нет кандидата «Единой России». Считается, что власти уступили округ владельцу медицинского бизнеса (ООО ИВЦ «Анатомика») и депутату думы Казани Альмиру Михееву, который выдвинулся от «Справедливой России».

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”