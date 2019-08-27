«Корпорация СТС» может получить в концессию теплоснабжение Сургута

Власти Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) рассматривают «Корпорацию СТС» (принадлежит Артему Бикову и Алексею Боброву) в качестве концессионера в реализации инвестпроекта по развитию системы городского теплоснабжения. Инициативу компания еще не внесла, но ее представители уже обсудили предварительный проект на заседании рабочей группы в администрации Сургута.

По словам заместителя главы города Ольги Шерстневой, модернизация теплосетей города стоит около шести млрд руб. «Банковский кредит на долгий срок предполагает около 12% годовых, что существенно выше, чем предполагаемый одномоментный рост тарифов»,— пояснила она. Заместитель директора по перспективному развитию «Корпорации СТС» Дмитрий Назин добавил, что необходимое единовременное превышение размера платы граждан, согласно законодательству, составляет примерно 4-4,5%.

На заседании депутаты предложили вариант крышных или модульных котельных в микрорайонах. Однако, по мнению специалистов, данный проект переложит все будущие затраты на ремонт, обслуживание и замену дорогостоящего оборудования на плечи жителей. Это также может увеличить цены на жилье. Кроме того, зимой от котельных «весь город будет в тумане».

Согласно проекту концессионного соглашения, в коммунальной сфере города будут реализованы 40 мероприятий, среди которых подключение к сетям детских садов и школ в новых районах Сургута, обновление оборудования котельных и строительство третьего тепловывода на Сургутской ГРЭС-1.

Мария Арабей