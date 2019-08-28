Обеды сервировали по стандартам

После жалоб на качество школьных обедов, поступавших в комитет по образованию Саратова, чиновники разработали «унифицированные требования к организации питания обучающихся». Об этом вчера сообщил глава Саратова Михаил Исаев. Согласно документации, школьные обеды должны соответствовать ряду требований, а отбор организаторов питания будет производиться коллегиально — с участием депутатов и родительской общественности. Эксперты считают, что стандарты в организации питания нужны, однако смысла в опубликованном на сайте мэрии документе нет.

С нового учебного года питание в саратовских школах будет организовано в соответствии с разработанными комитетом по образованию стандартами. Об этом на совещании в мэрии сообщил глава города Михаил Исаев. Он напомнил, что тема обсуждалась весной этого года, и тогда поступила «масса жалоб» на качество школьных обедов. Жалобы, в частности, касались качества продуктов, недостаточности обедов, а также того, что цены на питание в разных образовательных учреждениях разнятся. Господин Исаев добавил, что в районах города созданы коллегиальные органы по контролю за школьным питанием. В их работе могут принять участие руководители образовательных учреждений, родители учащихся, депутаты, общественники. Заседания будут проводиться «по мере необходимости». На совещании отмечалось, что разработанные рекомендации должны привести организаторов питания к единым стандартам, что в дальнейшем облегчит комитету образования мэрии работу по анализу нарушений в сфере школьного питания и при отборе ­поставщиков.

В документе за подписью и.о. председателя комитета по образованию Ирины Чинаевой указано, что одной из основных задач методических рекомендаций является установление «унифицированных требований к организации питания обучающихся». Продукты питания, столовая посуда, приборы, тара, ассортимент продуктов, меню, режим должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам. Остаточный срок годности продуктов не должен составлять менее 80% от установленного.

Финансирование питания может осуществляться за счет различных источников финансирования (бюджетные средства, средства родителей). Комиссия по отбору поставщика питания должна состоять из 11 человек, в том числе представителя от администрации района, комитета по образованию, депутатов саратовской городской думы (до трех человек), представителя Роспотребнадзора, родителей. Поставщиков будут оценивать по трем критериям (качество продуктов, качество обслуживания и цена, надежность) и шкале от нуля до трех баллов.

По данным мэрии, средняя стоимость школьного питания одного ребенка в день составляет 150 руб., из которых 45–50 руб. приходится на завтрак, 75–80 руб.— на обед, полдник, предусмотренный для групп продленного дня, оценивается в 25–30 руб. Питание оплачивают родители, компенсации из бюджета поставщик получает только за льготников. Так, на 2019–2021 годы компенсационные выплаты составляют 12 руб. в день, льготникам — посетителям групп продленного дня дополнительно выплачивают 4 руб. в день. В бюджете Саратова на 2019 год по статье «предоставление питания отдельным категориям обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях» заложено 102,3 млн руб. Всего, по данным горадминистрации, в Саратове насчитывается 18 поставщиков питания.

Главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Саратовской области в Саратове Алевтина Кабанова отмечает, что в этом году при проверке организаторов питания были выявлены масштабные нарушения: не осуществлялся производственный контроль, не соблюдались правила личной гигиены, документация, подтверждающая качество продукции, оформлялась неправильно, отсутствовали технологические карты и меню-раскладки. Нарушители были привлечены к административной ответственности.

От организаторов питания поступили предложения проводить отбор в конце учебного года, а также «найти баланс между желанием детей, родителей и правильным питанием».

Организации, которые будут осуществлять питание школьников в этом году, уже определены.

Председателю совета саратовского областного союза потребительских обществ Олегу Подборонову ряд прописанных в приказе комитета по образованию критериев показался «смешным». «На мой взгляд, такой документ должен быть в любом случае. Но я хочу заметить, что СанПиНы были всегда. Возникает вопрос: если сейчас все это прописали, то на что же ориентировались при отборе питательных организаций раньше? А если на то же самое, то какой тогда смысл в этом документе именно в этой форме? Интересно, что к поставщикам предъявляется масса требований: он должен быть и красивый, и хороший, и чуть ли не со стрижкой под полубокс. Мне ряд критериев показался смешным»,— отметил господин Подборонов. Он считает, что отбор организаторов питания должен проводиться посредством аукционов, а не комиссией из числа бюджетников. «Это бы позволило отсеять плохих поставщиков и больше никогда с ними не связываться»,— считает председатель совета облпотреб­союза.

Марина Ковалева