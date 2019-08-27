В России должно увеличиться количество лесничих, активных блогеров будут привлекать в региональные оперативные штабы при ЧС, а губернаторы могут начать проводить в школах и университетах уроки по экологии. Об этом сообщил министр природы и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в ходе поездки в Ханты-Мансийский автономный округ.

Свою поездку в Ханты-Мансийск министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин начал с церемонии открытия трех бронзовых плит на «Аллее звезд нефтяной Югры» (создана в 2004 году). Две посвящены людям — заслуженному геологу автономного округа Георгию Рещикову и Герою Социалистического труда Александру Суздальцеву, одна — Самотлорскому месторождению, крупнейшему в России и шестому в мире по запасам нефти. По словам господина Кобылкина, с этим месторождением «связана история нашей страны, большого количества судеб».

Следующим пунктом визита министра стал Югорский государственный университет. В нем вместе с губернатором автономного округа Натальей Комаровой он провел урок экологии для студентов, старшеклассников и участников экологического движения Югры. На вопрос о способах предотвращать лесные пожары, господин Кобылкин ответил, что есть факторы, на которые повлиять тяжело, в частности, из-за проходящих по всему миру климатических изменений. «В Советском Союзе было 85 тыс. лесничих. На сегодняшний день их 23 тыс. Нам предстоит увеличить этот норматив, потому что в лесу должен появиться хозяин»,— предложил он вариант решения проблемы, добавив, что сейчас на федеральном уровне меняется «карта боевых действий» — как и на каких территориях работать с пожарами. «Можно было бы раньше этим заняться, но беда нам показала, что именно необходимо сделать»,— заметил господин Кобылкин.

В июле начались масштабные лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке. Площадь горящих лесов в России достигала почти 4 млн га. К началу 27 августа, по данным «Авиалесоохраны», на территории страны действовал 91 лесной пожар на площади более 43,3 тыс. га.

На встрече со студентами в университете глава Минприроды также высказался за то, чтобы включать активных блогеров в региональные оперативные штабы по ЧС. Как пояснили в пресс-службе Минприроды, это поручение, которое будет проработано. «Идея родилась в жаркий период борьбы с лесными пожарами в этом году. В социальных сетях размещалось много некорректного и недостоверного»,— отметили в ведомстве.

В завершении господин Кобылкин посоветовал молодежи «не бояться идти в профессию эколога и не упускать шансов стать волонтером». Кроме того, он оценил сам формат встречи, предложив проводить такие мероприятия во всех регионах. «И будет правильно, если главы территорий это сделают лично»,— намекнул министр.

Затем Дмитрий Кобылкин при участии заместителя министра энергетики РФ Антона Инюцина и главы Югры провел совещание с нефтепользователями округа. По словам министра, по всему миру на большей части месторождений сейчас видна тенденция «падающей добычи». «До 80% запасов промышленных категорий находится на действующих промыслах, при этом доля трудноизвлекаемых выросла до 60%»,—констатировал он одну из главных задач, стоящих сейчас перед компаниями.Во время обсуждения этой темы участники встречи также высказали свои замечания. В частности, было предложено предоставлять недропользователям право применять налоговый вычет в размере, соответствующем затратам на использование третичных методов увеличения нефтеотдачи пластов, из суммы налога на добычу полезных ископаемых. По итогам совещания, будет составлен документ с рекомендациями для их дальнейшей отработки.

Мария Арабей