В новый саратовский аэропорт прибыл Владимир Путин

27 августа, вторник
Новый саратовский аэропорт «Гагарин» в селе Сабуровка, официально открытый 20 августа, посетил президент Владимир Путин.
Главу государства встретили председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, губернатор Валерий Радаев, председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг, депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и дочь Юрия Гагарина Елена Гагарина.
Владимиру Путину показали стойки регистрации аэропорта, интерактивные установки об истории космоса, он пообщался с персоналом.