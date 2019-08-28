Отделение, стройся!

Краевые власти предложили создать в составе регионального управления капстроительства отдельную дирекцию по реализации масштабных культурных проектов — развития территории завода им. Шпагина и строительства новой сцены оперного театра. Расходы на эти цели за три года составят около 28 млн руб., штат УКСа увеличится на 11 человек. Эксперты считают создание отдельной дирекции оправданным, но при условии, что привлекаемые специалис­ты будут достаточно компетентны.



Губернатор Максим Решетников внес в Законодательное собрание Пермского края проект изменений в региональный бюджет 2019/21. Предложения предусматривают выделение дополнительных средств на организацию культурно-рекреационного пространства на территории завода им. Шпагина. Так, предполагается создание двух новых краевых структур для реализации крупного инфраструктурного проекта. Первую структуру (дирекцию по строительству и реконструкции объектов культурно-рекреационного пространства завода им. Шпагина и строительства новой сцены Пермского театра оперы и балета) предлагается создать в составе Управления капитального строительства Пермского края. Согласно финансово-экономическому обоснованию, создание дирекции потребует расширения штата УКСа на 11 человек. Дополнительные расходы на эти цели в 2019 году составляют 4,8 млн руб., в 2020-м — 11,7 млн, в 2021-м — 11,5 млн руб.

Также предлагается создать структурное подразделение в подведомственном краевому минкульту ГКУ «Центр обслуживания учреждений». Как указано в социально-экономическом обосновании, структурное подразделение создается для «обеспечения отраслевого технического надзора в сфере строительства и реконструкции инфраструктурных объектов культуры, повышения качества ремонтных работ при реализации мероприятий, направленных на приведение в нормативное состояние объектов культуры, а также для обеспечения эффективного использования территории завода им. Шпагина».

Новое подразделение будет состоять из трех отделов: сметного, технического надзора, а также отдела управления имуществом завода им. Шпагина. Создание новой структуры потребует расширения штата «Центра обслуживания учреждений» на 13 ставок. Расходы на эти цели составят 5,6 млн в 2019-м и по 13,9 млн руб. в 2020 и 2021 годах.

Также поправки в бюджет предполагают увеличение расходов на содержание территории завода им. Шпагина на 16,1 млн руб. в 2019-м и на 5,8 млн руб. в 2020 и 2021 годах. Это связано, в частности, с оплатой охраны имущественного комплекса, а также ремонтом котлового оборудования.

Кроме того, краевые власти предложили увеличить финансирование на переезд Пермской художественной галереи в новое здание. На проведение реставрационных работ для подготовки коллекции музея к показу в новом здании на заводе им. Шпагина предлагается заложить 41 млн руб. (22 млн в 2019-м и 19 млн в 2020-м). Ожидается, что предложения губернатора будут рассмотрены на сентябрьском пленарном заседании заксобрания.

Напомним, краевые власти в 2017 году выкупили за 444,5 млн руб. территорию завода им. Шпагина для создания социокультурного кластера. Здесь планируется разместить театр «У Моста», новое здание Пермской художественной галереи, Музей современного искусства PERMM, музейно-культурный комплекс, студии местных телеканалов, а также лекторий и фудкорт. Обустройство культурно-рекреационного пространства оценивается в 9,5 млрд руб. Работы предполагается завершить к 2024 году.

Председатель комитета краевого заксобрания по бюджету Елена Зырянова считает создание отдельной дирекции оправданным.

«Для таких крупных и уникальных проектов нужно отдельное руководство. На мой взгляд, в эту структуру должны войти не только представители строительной отрасли, но и специалисты с опытом реализации крупных культурных проектов. Одни и те же специалисты не могут заниматься строительством пожарных депо, больниц, школ и театра. У каждого проекта есть своя специфика, которая должна учитываться»,— отмечает депутат.

«УКС занимается не только типовыми, но и уникальными, дорогостоящими проектами. И успех последних зависит от качества проработки проектной документации. Зачастую мы страдаем от низкого ее качества, что создает серьезные трудности для подрядчика»,— добавила госпожа Зырянова. Однако, по ее словам, к предложению краевых властей существуют вопросы. «Нужно смотреть: насколько увеличивается штатная численность, какая зарплата будет у специалистов и руководителя проекта (и насколько она соответствует рынку), каким образом будет выбираться руководитель проекта. Думаю, эти вопросы будут заданы депутатами»,— предполагает Елена Зырянова.

Константин Кадочников